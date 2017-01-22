Facebook: Вадим Витальевич

22.01.2017 19:35:33 (GMT+12)

Facebook: Вадим Витальевич

По просьбам трудящихся фоты с субботнего концерта. («Зеленая карета»).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1268547086569387&set=ms.c.eJxFUscRAzAI2yhHL~%3BsvljME5auTULFZotySKjxaKz88gJOqaIj3ASKP4ak~%3BwJqHkXxA9QJgVHaTtB3DledG2AFeIyHDUXuMIBztGEbESWxtBUdNnksVGL4MBoM2mF8wD1lbAjAMbjB469vVj7Dnkv~%3BoNcE4zzarZ0JCjvZhBDbVtdWzDaInsXYAvJKLHk1jqwVgnsHokobMYpb~%3BPXZTvqSh04XluiTRAygEwCQlT0hsJWebzPs~%3BDIBOML7oKSMhJM29QbgRvm0NbX2j43~_E59gSGFG7OhbLGAmji60LwzZ1kopAMr8wnb~%3BCEJfJ.bps.a.1268544833236279.1073741878.100002423239693&type=3&theater

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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