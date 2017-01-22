Срочно в номер: в акватории Тихого океана объявлено штормовое предупреждение

22.01.2017 13:58:51 (GMT+12)
По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января 2017 года, в первой половине ночи в акваториях Тихого океана и Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров.
В зону штормового воздействия попадает Алеутский муниципальный район Камчатского края (подрайон 11310).
Явление распространится утром на подрайон 11320, днем на подрайон 11303 и сохранится до конца ночи 25 января 2017 года.
Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.
В соответствии с прогнозом, силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.
- Оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю – 8(4152) 200-112.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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