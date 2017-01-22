Инвестиции в Дальний Восток за 2016 год составили 1,3 трлн рублей

22.01.2017 07:05:11 (GMT+12)
Около 500 инвесторов вложили в 2016 году в проекты Дальнего Востока порядка 1,3 трлн рублей. Об этом заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков рамках съезда партии "Единая Россия".
"За прошлый год инвестиции в проекты Дальнего Востока составили 1,3 трлн рублей, около 500 инвесторов вложились в 350 предприятий, в том числе и на территориях опережающего развития ", - сказал он.
По его словам, в этом есть огромная заслуга Фонда развития промышленности (ФРП), основанного в 2014 году. Фонд предоставляет льготные займы отечественным компаниям на проекты, которые направлены на инновационное производство в промышленной сфере.
(ТАСС).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+