Инвестиции в Дальний Восток за 2016 год составили 1,3 трлн рублей

22.01.2017 07:05:11 (GMT+12)

Около 500 инвесторов вложили в 2016 году в проекты Дальнего Востока порядка 1,3 трлн рублей. Об этом заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков рамках съезда партии "Единая Россия".



"За прошлый год инвестиции в проекты Дальнего Востока составили 1,3 трлн рублей, около 500 инвесторов вложились в 350 предприятий, в том числе и на территориях опережающего развития ", - сказал он.



По его словам, в этом есть огромная заслуга Фонда развития промышленности (ФРП), основанного в 2014 году. Фонд предоставляет льготные займы отечественным компаниям на проекты, которые направлены на инновационное производство в промышленной сфере.



(ТАСС).