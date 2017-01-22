Доброе утро, Камчатка!

22.01.2017 05:42:45 (GMT+12)

Сегодня воскресенье, 22 января 2017 года. По старому стилю — 9 января.



Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 6-й.



Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца (1569).



Прп. Ионы Киевского (1902). Прор. Самея (X в. до Р. Х.). Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV). Прп. Евстратия чудотворца (IX).



Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943).



По мусульманскому календарю — 24 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 24 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День соборности Украины.



День дедушки в Польше.



День Защитников Учения (Балдан Лхамо) (Буддийский праздник).



22 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1506 В Ватикане создана Швейцарская гвардия, которая с тех пор охраняет понтификов и папскую резиденцию.



1630 День рождения воздушной кукурузы.



1905 Кровавое воскресенье, ставшее началом революции 1905 года.



1969 Произошло покушение на Леонида Ильича Брежнева.



1980 Началась ссылка Андрея Дмитриевича Сахарова.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1440 Иван III, великий князь московский (1462-1505).



1561 Френсис Бэкон, английский философ.



1775 Андре Ампер, французский физик, математик и химик.



1788 Джордж Байрон, английский поэт-романтик.



1815 Феофан Затворник, русский богослов и проповедник, епископ.



1898 Сергей Эйзенштейн, советский режиссер, сценарист, теоретик кино, педагог, художник.



1904 Аркадий Гайдар, советский детский писатель.



1904 Джордж Баланчин, русско-американский балетмейстер и хореограф, новатор.



1908 Лев Ландау, советский физик, академик, Нобелевский лауреат.



1922 Юрий Левитанский, советский поэт, переводчик, педагог.



1935 Валентина Талызина, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилуч