Камчатский метеокомментарий, 22 января

22.01.2017 05:24:52 (GMT+12)

В 5 часов в в Петропавловске-Камчатском было -12°C, значительная облачность, местами

небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 742 мм рт., ст., относительная влажность: 96%.



Предварительный прогноз:



Утро: -11°, значительная облачность, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с,. атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность 95%.



День: -10°, облачно, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность 96%.



Вечер: -8°, облачно, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление 740 мм рт. ст., относительная влажносьб 94%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 8’32’’ (+3”).



Луна: 26%, стареющая.



Сегодня — Емельян.



Народ приметил: солнечная погода в этот день сулит летом хороший урожай.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 22 января, 4.15 (кмч).