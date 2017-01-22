Камчатский метеокомментарий, 22 января

22.01.2017 05:24:52 (GMT+12)
В 5 часов в в Петропавловске-Камчатском было -12°C, значительная облачность, местами
небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 742 мм рт., ст., относительная влажность: 96%.
Предварительный прогноз:
Утро: -11°, значительная облачность, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с,. атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность 95%.
День: -10°, облачно, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность 96%.
Вечер: -8°, облачно, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление 740 мм рт. ст., относительная влажносьб 94%.
Геомагнитная обстановка: 6 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 8’32’’ (+3”).
Луна: 26%, стареющая.
Сегодня — Емельян.
Народ приметил: солнечная погода в этот день сулит летом хороший урожай.
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 22 января, 4.15 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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