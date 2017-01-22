Камчатский метеокомментарий, 22 января

22.01.2017 05:24:52 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 22 января

В 5 часов в в Петропавловске-Камчатском было -12°C, значительная облачность, местами
небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с.,  атмосферное давление: 742 мм рт., ст., относительная влажность: 96%.

Предварительный прогноз:

Утро: -11°, значительная облачность, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с,. атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность 95%.

День: -10°, облачно, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность 96%.

Вечер: -8°, облачно, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2  м/с., атмосферное давление 740 мм рт. ст., относительная влажносьб 94%.

Геомагнитная обстановка: 6 — 24 часа — небольшие возмущения.

Долгота светового дня:  8’32’’ (+3”).

Луна: 26%, стареющая.

Сегодня — Емельян.

Народ приметил: солнечная погода в этот день сулит летом хороший урожай.

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 22 января, 4.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page