Завершился первый день работы XVI Съезда партии «Единая Россия»

22.01.2017 05:03:46 (GMT+12)

Завершился первый день работы XVI Съезда партии «Единая Россия». Семь дискуссионных площадок подвели первые итоги реализации предвыборной Программы Партии и определили приоритеты работы «Единой России» в 2017 году.



Как отметила председатель Центральной контрольной комиссии Партии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на площадке «Качество государства» в рамках работы первого дня XVI Съезда «Единой России», региональным отделениям Партии следует обеспечить через Законодательные собрания и через повышение роли региональных Счетных палат контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.



Депутат подчеркнула, что необходимо защитить государственную казну. «Наша задача не бегать по всей стране и искать тех, кто украл, а сделать так, чтобы было невозможно украсть», - сказала парламентарий. По ее словам, некоторые заявляют о том, что нельзя вводить дополнительные наказания за кражи из госказны, так как все виды собственности юридически равны. Кроме того, Яровая отметила, что Партия будет на государственном уровне работать над повышением обоснованности госзакупок.



В ближайшее время «Единой России» для исполнения Послания президента РФ предстоит организовать с привлечением бизнес-объединений, ведущих научных организаций, экспертного сообщества широкое публичное обсуждение предметного плана действий, рассчитанного до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы, член Высшего Совета Партии Александр Жуков в ходе работы дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния». Важной задачей Жуков назвал повышение доходной базы и устойчивости региональных и местных бюджетов, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе, снижение на него налоговой нагрузки.



В ходе дискуссионной площадки «Умная сила и культурное лидерство» шла речь о том, что в 2017 году «Единая Россия» обеспечит контроль за реализацией программы по введению дополнительных мест в школах, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на эти цели. Для решения проблемы нехватки мест в образовательных учреждениях Партия инициировала программу строительства новых школ. Член Высшего совета партии «Единая Россия», председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов подчеркнул, что по инициативе Партии в федеральном бюджете предусмотрены 25 миллиардов рублей для старта этой масштабной программы.



В этом году «Единая Россия» также начнет реализацию двух новых партийных проектов в сфере культуры - «Местный дом культуры» и «Театры малых городов». Как подчеркнула заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, реализации этих партийных проектов позволит улучшить качество жизни в сельской местности.



Планы «Единой России» на год охватывают все социально значимые категории граждан и являются продолжением реализации предвыборной Программы Партии, заявила депутат Госдумы Ольга Баталина в ходе работы площадки «Социальная политика».



Она напомнила, что в Программе в разделе «социальная политика» достаточно серьезные обязательства по решению социальных проблем. «Часть из них нам удалось учесть при формировании бюджета на 2017 год. Это и полноценная индексация пенсий, социальных выплат и пособий в том объеме, в котором мы закладывали в программе - то есть на фактическую инфляцию по итогам 2016 года. Также в полном объеме заложили средства на технические средства реабилитации. Помимо этого внесли ко второму чтению, и эти средства есть, миллиард рублей на ремонт, строительство и реконструкцию новых учреждений социального обслуживания пожилых людей», - сообщила депутат.



Участники дискуссионной площадки «Быть хозяином в собственном доме» отметили, что Партия проведет «донастройку» сферы ЖКХ, для того чтобы граждане жили в комфортной среде и получали коммунальные услуги современного уровня. Резкого изменения «правил игры» в этой сфере партийцы не допустят, так как созданные условия, в том числе

, вшт плане законодательства, уже дают положительные результаты, например, по ремонту многоквартирных домов, а очередная «революция» может только затормозить развитие сферы и повышения уровня благосостояния населения.



Одной из ключевых задач, поставленных перед партийцами населением, является обустройство дворов и парков. В связи с этим модератор площадки, руководитель проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Сидякин объявил о запуске партийного проекта по благоустройству дворовых территорий и созданию комфортной городской среды. В федеральном бюджете на эти цели фракцией «Единая Россия» предусмотрено 20 млрд рублей.



На дискуссионной площадке «Здоровое будущее» обсуждались не только вопросы, связанные с охраной здоровья, развитием системы здравоохранения, внедрением новых технологий, но и вопросы, касающиеся охраны здоровья граждан. В частности, речь шла о том, чтобы внедрять методы сохранения здоровья детей. Для этого «Единая Россия» реализует ряд партийных проектов, направленных на то, чтобы привить детям принципы здорового образа жизни. Речь идет о таких проектах как «Дворовый тренер», «Школьный спорт», «Реконструкция сельских школьных спортзалов».



В рамках площадки «Аграрная сверхдержава» партийцы рассказали, что удалось реализовать из предвыборной программы в первую осеннюю сессию Госдумы. В частности, было рассказано, что фракция «Единая Россия» сохранила финансирование агропромышленного комплекса на уровне 2016 года, которое составило 215 млрд. рублей.



Во второй день Съезда будут избраны руководящие органы Партии. Планируется выступление председателя Партии Дмитрия Медведева. Ключевые тезисы лягут в основу решений Съезда.