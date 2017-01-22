Ирина Яровая: Наказание за кражу из госказны должно стать серьезнее

22.01.2017 00:34:50 (GMT+12)

Ответственность за кражу из госказны должна стать более серьезной. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на площадке «Качество государства» в рамках работы первого дня XVI Съезда «Единой России».



«Необходимо защитить государственную казну. Наша задача не бегать по всей стране и искать тех, кто украл, а сделать так, чтобы было невозможно украсть», - сказала депутат.



По ее словам, некоторые заявляют о том, что нельзя вводить дополнительные наказания за кражи из госказны, так как все виды собственности юридически равны. «Я могу на это ответить, что жизнь также имеет одинаковую ценность, но за убийство судьи или ребенка, который находится в беспомощном состоянии, имеет повышенную ответственность. Поэтому я считаю аналогично необходимо установить более высокую ответственность за хищение государственных средств», - подчеркнула парламентарий.



Кроме того, Яровая подчеркнула, что Партия будет на государственном уровне работать над повышением обоснованности госзакупок.



Глава экспертно-консультативного Совета фракции «Единая Россия» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок, член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Антон Гетта согласился, отметив, что повысить эффективность бюджетных расходов можно также за счет более эффективной работы регионов. «Мы должны работать над этим вместе с региональными властями. Необходим эффективной контроль за закупками. Тогда мы сможем построить больше детских домов и отремонтировать больше дорог», - заключил он.



Напомним, в конце декабря правительство России вносит в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг при государственных закупках. Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, предусматривающей наложение штрафа в размере от 30 до 50 тыс. рублей за нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по авансированию, предусмотренному государственным или муниципальным контрактом.



В первый день работы Съезда партии «Единая Россия», на семи дискуссионных площадках, партия подводит основные итоги реализации своей предвыборной программы и обсуждает задачи «Единой России» на 2017 год.