«Единая Россия» проведет мониторинг работы МФЦ в регионах

21.01.2017 21:50:13 (GMT+12)
«Единая Россия» в 2017 году планирует на региональном уровне провести мониторинг работы многофункциональных центров (МФЦ). Об этом в рамках работы дискуссионной площадки «Качество государства» на XVI Съезде Партии заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
По ее словам, «Единой России» необходимо также провести опросы населения, узнать их мнение о том, как эффективно работают многофункциональные центры. «Нам важно понять, насколько граждан устраивают услуги и качество их оказания, которые они получают в МФЦ», - добавила она.
Депутат подчеркнула в заключение, что многофункциональные центры должны работать оперативно и эффективно.
Напомним, в Программе Партии среди приоритетных задач также стоит улучшение качества работы МФЦ. В частности, «Единая Россия» намерена добиться повышения уровня удовлетворенности граждан государственными услугами, снижения времени ожидания в очереди при получении государственных и муниципальных услуг до 15 минут, а также расширить перечень государственных услуг, оказываемых в многофункциональных центрах, включить в него наиболее проблемные и массовые государственные услуги (например, обмен или получение водительских прав).
В первый день работы Съезда партии «Единая Россия», на семи дискуссионных площадках, партия подводит основные итоги реализации своей предвыборной программы и обсуждает задачи «Единой России» на 2017 год.
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