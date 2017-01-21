Юрий Трутнев: Создаются системные условия для развития Дальнего Востока

21.01.2017 21:03:25 (GMT+12)

Глава государства Владимир Путин провёл рабочую встречу с вице-премьером – полпредом Президента России на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в дальневосточных субъектах и планы по развитию всего макрорегиона.



По словам вице-премьера, продолжается работа по выполнению поставленной Президентом России задачи по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока. «Прежде всего создаем системные условия», – подчеркнул Юрий Трутнев.



Он напомнил, что за прошедший год принято пять федеральных законов, «направленных на улучшение жизни людей, на улучшение инвестиционного климата». «Как самое важное хочу отметить закон об уравнивании тарифов. Мы создали четыре новых свободных порта, улучшили механизм по региональным инвестиционным проектам, приняли решение по выделению людям бесплатно одного гектара земли», – сказал вице-премьер.



«Эта работа продолжается. У нас сейчас в работе 11 законопроектов на текущий год, в том числе законопроект об упрощении визового въезда в свободный порт Владивосток, 22 акта Правительства, в том числе такие комплексные, как развитие Комсомольска-на-Амуре, – это по нормотворческой работе», – заявил Юрий Трутнев.



Он также отметил, что «если говорить о работе практической, то за прошедший год в рамках государственных механизмов поддержки открыто 24 новых предприятия, создано более тысячи рабочих мест». Создано 5 территорий опережающего развития, 4 новых свободных порта. Общее количество инвестиционных проектов, которые сейчас в работе, приближается к 500.



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О новых высокотехнологичных проектах рассказал главе государства вице-премьер - полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.



По словам вице-премьера, "сегодня в структуре реализуемых на Дальнем Востоке проектов 24 процента по объёму инвестиций – высокотехнологичные".



"Мы понимаем, что этого недостаточно. Сейчас создаём вместе с Фондом развития Дальнего Востока и Российской венчурной компанией новый инструмент, который позволит поддерживать именно разработку и внедрение новых технологий на Дальнем Востоке. Думаем, что в первом квартале нового года мы создадим этот инструмент", - подчеркнул он.



Юрий Трутнев также доложил о строительстве мостовых переходов между Россией и КНР и реализации других проектов. "Начали понемножечку дышать и те проекты, которые какое-то количество времени тормозились. Это мост Нижнеленинское – Тунцзян, мы его сдадим в июне 2018 года, работа идёт полным ходом, всё необходимое финансирование предоставлено. Начата работа по строительству моста Благовещенск – Хэйхэ. Начал оживать эльгинский проект. По Вашему поручению ведётся работа по строительству жилья, по обеспечению людей, которые будут работать на судостроительном комплексе «Звезда»; финансирование представлено Фондом развития Дальнего Востока под 4,5 процента годовых. Запущен Кимкано-Сутарский ГОК, там тоже были некоторые проблемы, – всё работает", - сообщил он.



По мнению вице-премьера, в текущем году "одна из самых больших ответственностей связана со строительством инфраструктуры для территорий опережающего развития и инвестиционных проектов". Он отметил, что "работа идёт на 107 объектах одновременно, строятся более 500 километров линий электропередач, около 300 километров железнодорожных, автомобильных дорог, водопроводы и вся необходимая инфраструктура". "Уверены в том, что эта инфраструктура не только поможет уже реализуемым проектам, но и создаст условия для реализации следующих", - подчеркнул Юрий Трутнев.



РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОТАРИФОВ



Юрий Трутнев: разрабатывается механизм снижения энерготарифов О снижении энерготарифов до общероссийского уровня доложил главе государства вице-премьер - полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.



«Закон принят, сейчас мы разрабатываем, Минэнерго, «РусГидро» разрабатывают механизм доведения. На это уйдёт, наверное, в пределах трёх месяцев, но мы сделаем перерасчёт так, чтобы люди уже с начала этого года пользовались льготами, предоставленными законом. Тариф будет среднероссийский на всей территории Дальнего Востока в соответствии с Вашим решением», - проинформировал Президента России Юрий Трутнев.



Он отметил, что разрабатывается « остаточно сложный механизм». «Я сам эту работу контролирую. Достаточно сложный механизм, потому что мы должны предоставить субсидии всем энергоснабжающим организациям; надо сделать так, чтобы все деньги дошли до адресата, не было никакого жульничества, никаких проблем, с этим связанных», - подытожил вице-премьер.



В ТОР И СВОБОДНОМ ПОРТУ ВЛАДИВОСТОК В 2017 ГОДУ ПОЯВЯТСЯ 50 НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ



Юрий Трутнев: в ТОР и Свободном порту Владивосток в 2017 году появятся 50 новых предприятий О планах по развитию макрорегиона доложил на рабочей встрече главе государства вице-премьер - полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.



"Мы в 2017 году сдадим около 50 предприятий новых, всего их будет уже в рамках новых инструментов 76. Будет создано ещё более двух тысяч рабочих мест. Количество инвестиционных проектов, мы считаем, будет порядка 900 к концу года", - сказал он.



По словам вице-премьера, идёт подготовка к третьему Восточному экономическому форуму. "Очень надеемся, что там продолжится и политический диалог. Надеемся на Ваше участие, Владимир Владимирович", - сказал Юрий Трутнев.



Продолжается работа по реализации программы по выделению "дальневосточного гектара". Как отметил вице-премьер, "на сегодняшний день более 30 тысяч заявлений, через 10 дней, с 1 февраля, он стартует на всей территории Российской Федерации, интерес очень большой, делаем всё возможное, чтобы этот интерес обеспечить".



Особый акцент, по мнению вице-премьера, необходимо сделать на создании инструментов поддержки тех людей, которые эту землю получили. "47 процентов людей, которые получили землю, сегодня говорят о том, что недостаточно организован доступ к финансовым ресурсам – нужен просто кредит", - уточнил он.



Ещё одной темой обсуждения стало улучшение демографической ситуации в макрорегионе. "Демография лучше за последние 25 лет. Отток населения снижается, но он есть", - заявил вице-премьер. - Я думаю, что мы полностью решим эту проблему в 2018-м, в 2017 году будем близки к этому".



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.























