В Москве 21-22 января состоится XVI Съезд партии «Единая Россия»

21.01.2017 19:55:57 (GMT+12)

21-22 января в Москве состоится XVI Съезд партии «Единая Россия». В его работе примут участие более трех тысяч человек: делегатов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции «Единая Россия», главных редакторов и журналистов федеральных и региональных СМИ. Из 728 делегатов съезда 450 – представители региональных отделений «Единой России», 278 – центральных органов Партии.



На Съезде будут избраны руководящие органы Партии. Кроме того, в рамках работы Съезда участники и делегаты смогут ознакомиться с выставкой партийных проектов, где будут представлены основные результаты их работы.



Планируется выступление председателя Партии Дмитрия Медведева. Ключевые тезисы лягут в основу решения Съезда. Выступление запланировано во второй день работы форума.



В первый день состоятся семь дискуссионных площадок, на которых планируется подведение первых итогов работы по реализации предвыборной Программы Партии и определение приоритетов работы «Единой России» в 2017 году. В частности, на площадках будут обсуждаться вопросы качества работы власти и народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.



В работе площадок примут участие министр образования и науки Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр транспорта Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр сельского хозяйства Александр Ткачев.



Модерировать дискуссионную площадку «Качество государства» будут председатель Центральной контрольной комиссии Партии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Площадку «Экономика роста и благосостояния» – член Высшего совета «Единой России», первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и член Президиума Генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Площадку «Социальная политика» – заместитель секретаря Генерального совета Партии Ольга Баталина и член Генерального совета Партии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.



Площадку «Умная сила и культурное лидерство» будут модерировать член Высшего совета Партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов и заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. «Здоровое будущее» – члены комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко и Юрий Кобзев. «Быть хозяином в собственном доме» будут модерировать руководитель партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», первый заместитель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин и заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Площадку «Аграрная сверхдержава» – первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.



На Съезде планируется принять ряд кадровых решений. В регионах уже завершилась отчетно-выборная кампания, по итогам которой на четверть обновился руководящий состав в первичных, местных и региональных отделениях Партии. Таким образом, «Единая Россия» продолжает курс на обновление кадров. Кроме того, планируется проанализировать опыт проведения единого дня предварительного голосования и перспективы его дальнейшего использования в избирательных кампаниях для обеспечения конкурентности, прозрачности и легитимности выборов.