Самолет А319 аварийно сел во Владивостоке из-за срабатывания пожарной сигнализации

21.01.2017 19:40:01 (GMT+12)
Самолет А319 компании "Аврора", совершавший рейс по маршруту Владивосток - Петропавловск-Камчатский, вернулся в международный аэропорт Кневичи через полчаса после вылета из-за срабатывания пожарной сигнализации. При инциденте никто не пострадал, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю.
"20 января в 23:33 мск (06:33 местного времени 21 января) в аэропорту Владивостока совершил посадку самолет А319 рейса 5614 (компания "Аврора" - прим. ТАСС), который вылетел в 23:02 мск (06:02 местного времени 21 января) по маршруту Владивосток - Петропавловск-Камчатский. Причина аварийной посадки - при взлете сработали датчики пожарной сигнализации. Опасного груза на борту не было", - сообщает МЧС.
По данным спасателей, посадка прошла благополучно. На борту находилось 100 пассажиров и шесть членов экипажа, которые самостоятельно покинули самолет и были размещены в здании аэровокзала. "Угрозы жизни и здоровью нет. Медицинской помощи не потребовалось", - сообщили в ведомстве.
Как уточнили ТАСС в аэропорту Кневичи, воздушная гавань работает в обычном режиме. Все пассажиры пересели на другой самолет, который уже вылетел в Петропавловск-Камчатский.
Причины происшествия выясняются.
(ТАСС).
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