Доброе утро, Камчатка!

21.01.2017 07:02:42 (GMT+12)

Сегодня суббота, 21 января 2017 года. По старому стилю — 8 января.



Суббота по Богоявлении. Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники (ок. 474). Прп. Григория, чудотворца, Печерского, в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472).



Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч. Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской (304). Мчч. Феофила диакона и Елладия (IV). Мчч. Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, мцц. Василиссы и Мариониллы, семи отроков и 20-ти воинов (313). Прп. Илии Египетского (IV). Мч. Або Тбилисского (786) (Груз.). Прп. Пахомия Кенского (XVI) (переходящее празднование в субботу по Богоявлении).



Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937); сщмчч. Димитрия Плышевского, Владимира Пастернацкого пресвитеров, прмч. Пафнутия Костина, мч. Михаила Новоселова (1938); сщмч. Василия Архангельского пресвитера (1939); мч. Иоанна Малышева (1940); св. Михаила Розова исп., пресвитера (1941).



По мусульманскому календарю — 23 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 23 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день объятий.



День инженерных войск России.



День инженерных войск Беларуси.



День бабушки в Польше.



Просинец.



21 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1775 В Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев.



1921 Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «Руководящая роль партии».



1945 В Москве принято решение СНК об основании главного Ботанического сада.



1954 На воду спущена первая в мире атомная подводная лодка.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1855 Джон Браунинг, американский изобретатель ручного огнестрельного оружия.



1882 Павел Флоренский, русский религиозный философ и ученый.



1885 Умберто Нобиле, итальянский конструктор дирижаблей, путешественник, генерал.



1889 Питирим Сорокин, российский и американский социолог.



1905 Кристиан Диор, французский дизайнер-модельер.



1906 Игорь Моисеев, советский и российский хореограф, балетмейстер, педагог, народный артист СССР.



1921 Арно Бабаджанян, советский и армянский композитор, народный артист СССР.



1941 Пласидо Доминго, испанский оперный певец (тенор), дирижер.



1960 Дмитрий Харатьян, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания