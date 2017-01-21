Доброе утро, Камчатка!

21.01.2017 07:02:42 (GMT+12)
Сегодня суббота, 21 января 2017 года. По старому стилю — 8 января.
Суббота по Богоявлении. Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники (ок. 474). Прп. Григория, чудотворца, Печерского, в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472).
Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч. Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской (304). Мчч. Феофила диакона и Елладия (IV). Мчч. Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, мцц. Василиссы и Мариониллы, семи отроков и 20-ти воинов (313). Прп. Илии Египетского (IV). Мч. Або Тбилисского (786) (Груз.). Прп. Пахомия Кенского (XVI) (переходящее празднование в субботу по Богоявлении).
Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937); сщмчч. Димитрия Плышевского, Владимира Пастернацкого пресвитеров, прмч. Пафнутия Костина, мч. Михаила Новоселова (1938); сщмч. Василия Архангельского пресвитера (1939); мч. Иоанна Малышева (1940); св. Михаила Розова исп., пресвитера (1941).
По мусульманскому календарю — 23 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 23 тевета 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Международный день объятий.
День инженерных войск России.
День инженерных войск Беларуси.
День бабушки в Польше.
Просинец.
21 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ
1775 В Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев.
1921 Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «Руководящая роль партии».
1945 В Москве принято решение СНК об основании главного Ботанического сада.
1954 На воду спущена первая в мире атомная подводная лодка.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1855 Джон Браунинг, американский изобретатель ручного огнестрельного оружия.
1882 Павел Флоренский, русский религиозный философ и ученый.
1885 Умберто Нобиле, итальянский конструктор дирижаблей, путешественник, генерал.
1889 Питирим Сорокин, российский и американский социолог.
1905 Кристиан Диор, французский дизайнер-модельер.
1906 Игорь Моисеев, советский и российский хореограф, балетмейстер, педагог, народный артист СССР.
1921 Арно Бабаджанян, советский и армянский композитор, народный артист СССР.
1941 Пласидо Доминго, испанский оперный певец (тенор), дирижер.
1960 Дмитрий Харатьян, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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