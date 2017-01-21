Камчатский метеокомментарий, 21 января

21.01.2017 06:31:53 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 21 января

В 6 часов в в Петропавловске-Камчатском было -14°C, переменная облачность, ветер  северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 744 мм рт.ст., относительная влажность: 96%.

Предварительный прогноз:

Утро: -13°, переменная облачность, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 96%.

День: -11°, облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 97%.

Вечер: -8°, облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, северо-западный, 2 м/с.,  атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 96%.

Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.

Долгота светового дня:  8’29’’ (+3”).

Луна: 39%, стареющая.

Сегодня — Емельян.

Народ приметил: Емельян, или Амельян. Емельяны-перезимники, накрути буран. Если в этот день будут сильные ветры от Киева — с юга, то будет лето грозное, тогда говорили: "Коли на Амельяна подует с Киева ветер, то посулит лето грозное". По русскому обычаю в этот день принято было угощать кума с кумой, якобы это угощение приносит здоровье детям. А кум и кума, приходя в званый дом, приносили в подарок брусок мыла и полотенце и, вручая, говорили: "Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце для крестника".

Именины у Юрия. Георгий (Юрий, Егорий) с греческого — "земледелец".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 21 января, 5.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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