Камчатский метеокомментарий, 21 января

21.01.2017 06:31:53 (GMT+12)

В 6 часов в в Петропавловске-Камчатском было -14°C, переменная облачность, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 744 мм рт.ст., относительная влажность: 96%.



Предварительный прогноз:



Утро: -13°, переменная облачность, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 96%.



День: -11°, облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 97%.



Вечер: -8°, облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 96%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 8’29’’ (+3”).



Луна: 39%, стареющая.



Сегодня — Емельян.



Народ приметил: Емельян, или Амельян. Емельяны-перезимники, накрути буран. Если в этот день будут сильные ветры от Киева — с юга, то будет лето грозное, тогда говорили: "Коли на Амельяна подует с Киева ветер, то посулит лето грозное". По русскому обычаю в этот день принято было угощать кума с кумой, якобы это угощение приносит здоровье детям. А кум и кума, приходя в званый дом, приносили в подарок брусок мыла и полотенце и, вручая, говорили: "Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце для крестника".



Именины у Юрия. Георгий (Юрий, Егорий) с греческого — "земледелец".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 21 января, 5.15 (кмч).

