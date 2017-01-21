Подведены итоги благотворительных акций «Чужих детей не бывает» и «Праздник в каждый дом»

21.01.2017 00:28:45 (GMT+12)
Чествование предпринимателей и волонтеров, принявших активное участие в благотворительных проектах, прошло в здании Правительства Камчатского края накануне, 18 января. Более 70 представителей бизнес-сообщества и членов волонтерского движения Петропавловска оказали посильную помощь в реализации социально-значимых проектов на территории городского округа. В церемонии награждения приняли участие депутаты Городской Думы Петропавловска.
Акция «Чужих детей не бывает» была организована для ребят из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Заместитель председателя Городской Думы, руководитель рабочий группы проекта Андрей Воровский поделился информацией об итогах акций: «Благодаря активной помощи земляков, в этом году мы собрали беспрецедентно большую сумму. На эти средства мы смогли приобрести и раздать более 600 сладких подарков, а также несколько десятков развивающих книг для детей с ограниченными возможностями. Наши предприниматели вручили ребятам из многодетных семей билеты на различные новогодние премьеры в киноцентр «Пирамида», организовали ежедневные мероприятия на протяжении каникул. Порядка 1500 детей получили приглашение на новогоднюю елку в Развлекательный Центр «Роллердром». Кроме того, 200 ребят из детских домов посетили новогодний спектакль в доме культуры «Сероглазка», - рассказал Андрей Воровский.
В 2016 году, участниками рабочей группы, было принято решение расширить проект «Чужих детей не бывает». В его рамках организаторы объявили акцию «Праздник в каждый дом», которая была направлена на одиноко проживающих пенсионеров. Благодаря поддержке жителей Камчатки, порядка 200 одиноких представителей старшего поколения получили продуктовые наборы. «Отрадно, что в нашем крае живет столько неравнодушных людей. С их помощью стало возможным подарить праздник большому количеству и детей, и взрослых. Мы благодарны и признательны всем, кто откликнулся и принял участие в наших акциях. Хочется верить, что с каждым годом количество чутких и отзывчивых людей в нашем городе будет увеличиваться», - добавил Андрей Воровский.
Справка:
Благотворительная акция «Чужих детей не бывает» проводится Камчатским отделением партии «Единая Россия» совместно с депутатами-единороссами с 2003 года. Организаторы отмечают, что в этом году к участию в проекте присоединились общественные организации Союз пенсионеров, Общество инвалидов Камчатки, Ассоциация многодетных семей. Кроме того, проект расширил свою географию – жители Елизова и Вилючинска также приняли участия в благотворительных акциях.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
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