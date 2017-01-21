На карантин закрыты детский сад в Вулканном и несколько классов в селе Николаевка

21.01.2017 00:28:48 (GMT+12)

Карантин по ОРВИ объявлен в трёх группах детского сада в посёлке Вулканный



С 20 по 27 января в связи с превышением эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыты три группы в детском саду № 37 «Белочка» в посёлке Вулканный Елизовского района, сообщили в Управлении образования Администрации Елизовского муниципального района.



Ранее в детских садах Елизовского района ранее уже были закрыты на карантин три группы. С 17 по 23 января – одна группа детского сада № 20 «Антошка» в селе Николаевка и младшая возрастная группе в детском саду посёлка Термальный. С 19 по 25 января на карантине также группа раннего возраста в детском саду № 31 «Солнышко» в селе Коряки.



Всего в Елизовском районе 19 дошкольных учреждений.



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Эпидпорог заболеваемости превышен в пяти классах Николаевской школы



В связи с превышением эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Николаевской средней школе с 20 января введён карантин в пяти классах -1 «б», 8 «а», 8 «б», 9 «а», 9 «б». Занятия в классах возобновятся через неделю. Об этом сообщили в Управлении образования Елизовского муниципального района.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.