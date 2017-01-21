На карантин закрыты детский сад в Вулканном и несколько классов в селе Николаевка

21.01.2017 00:28:48 (GMT+12)
Карантин по ОРВИ объявлен в трёх группах детского сада в посёлке Вулканный
С 20 по 27 января в связи с превышением эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыты три группы в детском саду № 37 «Белочка» в посёлке Вулканный Елизовского района, сообщили в Управлении образования Администрации Елизовского муниципального района.
Ранее в детских садах Елизовского района ранее уже были закрыты на карантин три группы. С 17 по 23 января – одна группа детского сада № 20 «Антошка» в селе Николаевка и младшая возрастная группе в детском саду посёлка Термальный. С 19 по 25 января на карантине также группа раннего возраста в детском саду № 31 «Солнышко» в селе Коряки.
Всего в Елизовском районе 19 дошкольных учреждений.
***
Эпидпорог заболеваемости превышен в пяти классах Николаевской школы
В связи с превышением эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Николаевской средней школе с 20 января введён карантин в пяти классах -1 «б», 8 «а», 8 «б», 9 «а», 9 «б». Занятия в классах возобновятся через неделю. Об этом сообщили в Управлении образования Елизовского муниципального района.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+