Получены новые фотографии вулкана Жупановский

21.01.2017 00:28:46 (GMT+12)

20 января 2017 года в дирекцию природного парка "Вулканы Камчатки" поступили фотографии вулкана Жупановский. На снимках запечатлена фумарольная активность исполина – несколько небольших парогазовых столбов возвышаются над вулканом.



Исполин, состоящий из четырех сросшихся конусовидных стратовулканов, находится в 40 км севернее Корякско-Авачинской группы вулканов и располагается в границах кластера "Налычево", обрамляя с севера долину р. Налычева. В ясную погоду вулканический массив отчетливо видно с кордона "Центральный" (кластер "Налычево"). Каждое утро инспекторы службы охраны природного парка "Вулканы Камчатки", дежурящие на кордоне, оценивают обстановку на вверенной территории, в том числе обращают внимание на вулканическую деятельность. Вулкан Жупановский стал проявлять фумарольную активность ("дымить") с 17 января 2017 года, о чем инспекторы уведомили дирекцию природного парка. Данная информация была оперативно передана вулканологам. Однако, ученые не смогли подтвердить, был ли это "рядовой" выброс газа или же предвестник нового извержения, так как активность вулкана Жупановский не была зафиксирована приборами. Сегодня вулкану по-прежнему присвоен зеленый авиационный цветовой код – это значит, что он находится в неэруптивном состоянии и не представляет угрозы авиатранспортному сообщению в регионе. Не смотря на это, инспекторы продолжают внимательно следить за вулканом и его работой.



Напомним, в целях безопасности дирекция природного парка «Вулканы Камчатки» призвала туристические организации и самодеятельных путешественников не организовывать туры в районе вулкана Жупановский (http://www.vulcanikamchatki.ru/novosti/zhupanovskij_proyavlyaet_fumarolnuyu_aktivnost ): в случае начала извержения в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах и существует вероятность попасть в пеплопад. Вулканический пепел представляет опасность и для снегоходной техники – любителям езды на снегоходах следует принять к сведению данную информацию и выбирать маршрут передвижения в соответствии с безопасностью и соблюдением режима охраны особо охраняемой природной территории регионального значения.

Справка



Высота вулкана Жупановский составляет 2958 м. Вулкан состоит из четырех сросшихся конусовидных стратовулканов. Историческая активность связана с третьим конусом. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, все известные извержения Жупановского вулкана были относительно слабыми и без катастрофических последствий. Последнее известное извержение вулкана Жупановский продолжалось в период с 06 июня 2014 по 20 ноября 2016 года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в природном парке «Вулканы Камчатки».