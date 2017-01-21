Спортивные выходные в Елизово

21.01.2017 00:28:47 (GMT+12)
21 января
В 10.00 стартуют соревнования по волейболу в зачёт XV Спартакиады сельских поселений Елизовского муниципального района. Болельщиков ждут в спортивном зале «Смена» Детского оздоровительно-образовательного центра (г. Елизово, ул. Уральская, 7).
В 11.00 в ФОК «Радужный» (г. Елизово, ул. Рябикова, 50 «а») – продолжение чемпионата по футзалу среди команд высшей лиги.
В 11.00 на горе Морозная начнётся турнир на кубок Камчатского края по ски-альпинизму.
В 15.00 в спортивном зале «Строитель» (г. Елизово, ул. В. Кручины, 26 «а») – чемпионат района по баскетболу.
22 января
В 12.00 в Долине уюта г. Елизово (направление горы Морозной) – открытый чемпионат и первенство Елизовского района по биатлону. Организаторы – СДЮШОР по ЛВС и Управление культуры, спорта и молодёжной политики.
В 12:00 на лыжно-прокатной базе 34 км г. Елизово стартует чемпионат и первенство Елизовского муниципального района по снежным дисциплинам ездового спорта. Мероприятие проводит Камчатский центр ездового спорта при поддержке районного Управления культуры, спорта и молодёжной политики.
В 13.00 в спортивном зале «Смена» состоится чемпионат Елизовского района по волейболу среди ветеранов старше 50 лет.
В 15.00 в спортивном зале «Строитель» – районный чемпионат по футзалу среди команд первой лиги.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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