Анонс свежего выпуска еженедельника «Аргументы недели», № 2

21.01.2017 00:28:48 (GMT+12)
Сколько добавят?
№ 2 (544) от 19 января 2017 [«Аргументы Недели », Надежда СУНГУРОВА ]
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2017 году государство всё же не планирует отказываться от индексации социальных выплат. Как и прежде, рост ожидается по всему спектру. В частности, изменения ожидаются в широком диапазоне пособий для семей с детьми. В начале года «Аргументы недели» по традиции знакомят читателей с грядущими изменениями.
Ненамного, но подрастут в 2017 году всевозможные единовременные выплаты (как и в 2016-м, индексация пройдёт не с 1 января, а с 1 февраля). Так, пособие беременным женщинам за раннюю постановку на учёт в женской консультации (до 12 акушерских недель) составит 615, 47 руб. вместо 581,73 в 2016‑м. Почти на 1 тыс. (до 16 412,38 руб.) вырастет единовременная выплата при рождении ребёнка, которую получают все женщины вне зависимости от наличия работы. Примерно такой же рост ждёт и пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью: усыновителям и опекунам выплатят по 16 412,38 рубля. Отметим, что гораздо существеннее (с 118 529,25 до 125 403,95 руб.) подрастёт выплата для тех, кто берёт на воспитание ребёнка с инвалидностью или одновременно становится родителем нескольким детям, являющимся братьями или сёстрами. Наконец, примерно на 1,5 тыс. увеличится единовременная выплата беременным жёнам военнослужащих по призыву – её размер будет равен 25 990,72 рубля. Кроме того, при рождении ребёнка таким семьям также будет полагаться ежемесячное пособие, которое подрастёт с 10 528,24 до 11 138,88 рубля.
Выплаты по больничным листам по беременности и родам, известным как декретные, также несколько изменятся. Так, минимальный размер декретных (которые, напомним, представляют собой 100% среднего налогооблагаемого заработка за 2015–2016 годы) с 1 июля 2017 года составит 35 901,37 рубля (размер в 2016-м – 34 520,25 рубля). Данная дата связана с тем, что именно с 1 июля в России подрастёт минимальный размер оплаты труда. Безработным за месяц «декретного» больничного заплатят 615,47 рубля. Вместе с тем предельный размер выплат не изменится. Он останется равным 265 827,63 руб. при «стандартном» декретном отпуске (70 дней до родов и 70 дней после), 296 207,93 руб. при осложнённых родах (с увеличенным на 16 дней послеродовым периодом), 368 361,15 руб. при многоплодной беременности и отпуске продолжительностью 194 дня.
Изменения также ожидаются в отношении выплат в период отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет и некоторых видов ежемесячных пособий для семей с детьми. Так, минимальный размер выплат по уходу будет равен 3077,32 руб. на первого ребёнка, 6154,64 руб. – на второго и каждого следующего, что выше прошлогодних сумм примерно на 100 и 300 рублей соответственно. Отметим, что такие цифры актуальны прежде всего для неработающих мам, получающих пособия по линии Управлений социальной защиты населения. Для работающих женщин сумма пособия, как и прежде, будет исчисляться в размере 40% от среднего заработка за 2 полных календарных года, предшествовавших рождению детей (в нашем случае соответственно это 2015 и 2016 годы). Единственное ежемесячное «детское» пособие, которое вырастет, – выплата по потере кормильца детям военнослужащих: её размер будет равен 2215,19 вместо 2117,50 руб. в прошлом году.
Из ежемесячных пособий также стоит упомянуть выплату на детей, проживающих в чернобыльской зоне. Её размер не изменится и останется на уровне 2016 года (3 тыс. руб. на ребёнка от рождения до полутора лет, 6 тыс. руб. на ребёнка старше полутора лет). Не поменяется и порядок расчёта пособий на третьего и последующих детей в семье возрастом до 3 лет. Полагающаяся им ежемесячная сумма, как и прежде, ограничится размерами прожиточного минимума на детей в регионе проживания (но не ниже «федеральной» планки в 9668 рублей). А вот пособия на детей до 16–18 лет, платить которые обязывает федеральный закон, но обязанность по реализации возложена на регионы, на уровне страны увеличивать и каким-либо ещё образом регламентировать не станут. Согласно нормам закона, решения об их размерах и индексации принимается исключительно властями субъекта РФ.
Дополнительный аргумент
Без индексации в 2017 году останется и материнский капитал. Его размер, как и в предыдущие 2 года, составит немногим более 453 тыс. рублей. Кроме того, в ноябре Госдума РФ приняла в первом чтении закон, замораживающий до 2020 года предписанную законом ежегодную индексацию материнского капитала на уровень инфляции. Таким образом, «материнское» пособие, скорее всего, в ближайшие несколько лет свой размер не поменяет.
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