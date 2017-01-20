Суп для зимнего завтрака

20.01.2017 20:21:22 (GMT+12)

Прозрачность летних супов не для зимы. В холодную погоду в тарелке должно быть густо.

Сварить куриный бульон, опустить в него по две столовых ложки соевого соуса, сакэ и мирина. Черед сушеной морской капусты: добавить восемь рулетов комбу (ее нарезать полосками по десять сантиметров), половину брикета конняку (крупной соломкой!) – и варить на слабом огне. Конняку еще именуется в южных странах «ладонью Змеи» и даже «дьявольским языком» – именно то, что нужно хмурым зимним утром в северной стране.

Через двадцать минут добавить дайкон, соевый творог, грибы, чуть позже – дайкон, и варить, пока дайкон не станет мягким.

Не лишними будут камабако, сацума-агэ, тикува, ханпэн, цумирэ – выбирайте на свой вкус.

В завершении нужно выпустить на поверхность супа четыре взбитых яйца, разноцветную мелочь рыбешек, играющих в воде, покрошить пять-шесть коротеньких текстов, отпечатки кошачьих лапок и молодую крапиву, которая торчит из снега возле моей двери.

Накрыть крышкой и выключить огонь. Суп готов, когда станет неким подобием омлета.

Где взять коротенькие тексты? Вот они – крохотные, всего в несколько строчек, и легко поместятся на ладони.



Жизнь закручена спиралью



Любишь ли ты океан, как его люблю я?

Январь, Камчатка, Халактырский пляж, черный вулканический песок, Тихий океан, прибой, желтая соленая пена, бутылка пива «Витус Беринг», сочная рыба на углях, яркое солнце.

Сколько лет прошло? Десять, пятнадцать? Сколько воды утекло? И сколько ее еще будет – соленой, пенной...

Январь, Камчатка, Халактырский пляж, черный вулканический песок, Тихий океан, прибой, желтая соленая пена, сочная рыба на углях, яркое солнце.

А темное пиво «Витус Беринг» уже не производят.

Времени нет, есть Халактырский пляж…



Красота



Она неотразима (как и всегда): высокие каблуки, икры в блестящей лайкре, цепочки, перстни, кольца, губы напомажены, ресницы накрашены, волосы начесаны, уложены и залиты лаком для волос.

– НельПетровна, вы сегодня – ах!

– НельПетровна, нет слов!!!

Конечно, нет, где их взять – каждый день восхищаться и подлизываться к нашей бухгалтерше. Но аванс, премия, вовремя зарплата… Вот и стараешься:

– Ах, какое у вас платье!

И только один искренний вопль при виде ее пелерины:

– НельПетровна, вы сами связали эту красоту?

Вопль от девчонки, которая знать-не-знает про восьмидесятые и про пелерины тоже. Она видит на бухгалтерше классную тунику из льняных ниток, которую можно носить с вязаными сапогами.

Откуда ей знать, сколько сил каждое утро уходит на всю эту красоту. И сколько времени НельПетровна угробила на эту пелерину по вечерам, сняв каблуки и лайкру, цепочки, перстни, кольца, смыв макияж – став обычной тетенькой за пятьдесят, с котом в кресле, клубком ниток на коленях, и мужем, который чистит в ванной свою вставную челюсть.



Скукоженный



Он еле дошаркал до детской площадки. Весь перемятый, сплющенный, скукоженный, жеванный. Плюхнулся на скамейку. С соседней скамейки тут же сдуло женщин с детьми.

Достал из кармана бутылку, чпокнул пробкой, отпил глоток, вздохнул. Еще отпил, икнул, расправил плечи, достал сигареты, закурил.

Посмотрел вокруг – на деревья, карусель, малышей, – и плюнул себе под ноги.



Чай с кленовыми листьями



Каждый год на даче я щипаю елки и сосны, которые растут возле забора. Если на две трети отщипнуть сосновую или еловую свечечку, елки с соснами растут пушистыми. Заодно отщипываю и молоденькие листочки и веточки кленов, чтобы сильно не разгонялись вверх.

И пока сосновые и еловые свечки высыхают в городской квартире, запах, будто в сосновом бору.

А зимой – чай. Шиповник, молодые сосновые побеги, японская айва и чуть-чуть березовых сережек с желтой пыльцой.

Чай благодаря березовым сережкам желтый, почти янтарный. Верховодят яйва (дает кислинку) и сосна (запах). А кленовые листья – пожалуй, для красоты. Должна быть в травяном чае, как и в нашей жизни, и совершенно бесполезная красота.



Кликуша



Он пьянчужка, и она пьянчужка. Жили двумя этажами выше.

Он тихий, его маршрут: супермаркет неподалеку, в котором водку подворовывал – лифт, в котором нужду справлял – однокомнатная квартира, в которую его отселила бывшая жена после развода.

Пьянчужка его называла «муж», любила поговорить, высказаться на глобальные темы: потепление, похолодание, кислотные дожди, тарифы ЖКХ…

Встанет у подъезда и орет, кликушествует.

После Нового года ехали вместе в лифте. Кликуша была тихая.

– Муж умер, завтра хоронить буду.

После похорон исчезла. У подъезда тихо. И погода исправилась: зимой – морозы, весна – в марте. И никаких кислотных дождей.



Оранжевая любовь



Огромные оранжевые буквы, заплетенные в слово «ЛЮБОВЬ». Граффити на заборе. Чуть дальше – еще ЛЮБОВЬ, огромная, – на другом заборе во всю его высоту.

Сфотографировать любовь невозможно.

Первая любовь – на унылом, а теперь вспыхнувшем оранжевым, бетонном заборе, сразу за переездом на станции Аникеевка, который машины (и наша тоже), проезжают второпях – а вдруг сейчас замигает красный и шлагбаум закроется?

Вторая любовь – на повороте, когда тем более не остановиться, несешься вслед за другими машинами.

Да и кому придет в голову рассматривать и фотографировать что-то на захолустной обочине?

А потом вдруг – сосновый бор по обе стороны дороги, и звенит тишина, и ветер трясет верхушки сосен, и на асфальт и кузов падают сосновые шишки, и куда подевались другие машины? Остались за чертой, за тем поворотом.

Маршрут любви – ожидание, когда потухнет красный и опустятся отбойники на переезде, стрелой по прямой, потом довольно крутой поворот… выходишь из машины, собираешь шишки и щуришься, глядя на странный и незнакомый мир.



Ирина ОСНАЧ.