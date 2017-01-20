Лото

20.01.2017 20:15:55 (GMT+12)

Вот и наступила долгожданная череда новогодних праздников. Во время каникул можно просто отдохнуть, сходить в гости или пригласить друзей.



- Приезжайте в гости, - зову я знакомых по телефону.



- Хорошо. У вас лото есть?



- Лото?



В моей голове всплывают картинки из детства, когда пенсионеры во дворе днями напролёт манипулировали какими-то деревянными бочонками. Вроде бы на этих бочонках были нарисованы цифры. Ещё вспоминаются эпизоды из голливудских фильмов, в которых показываются огромные комнаты в домах престарелых, заполненные постояльцами, черкающими что-то в бумажках. Одна старушка стоит у доски и называет номера, а в конце кто-то громко кричит «Бинго!» Неужели мы незаметно подошли к этому возрасту?



- Нет, лото у нас нет, - отвечаю я.



- Да вы что? Ладно, мы с собой привезём.



Скоро раздается звонок в дверь. В руках у знакомых большой пакет с мелочью.



- Это зачем? – спрашиваю я.



- Сейчас всё узнаешь, так хоть такси отбить…



- Вот пиво, рыба, - приглашаю я гостей.



- Надо освободить стол, - командуют они в нетерпении.



Все рассаживаются по своим местам. Друзья ставят посередине банку, все кидают туда деньги. После краткого инструктажа знакомый раздаёт карточки и начинает быстро диктовать цифры. На каждую у него припасена шутка, рифмующаяся с названием цифры. Участники игры деловито закрывают совпавшие номера специальными кружочками. У меня разбегаются глаза.



- Квартира! – вдруг радостно кричит одна из участниц.



- Что квартира? – не понимаю я.



- Вот смотри. У меня по горизонтали собраны все номера, кроме одного. Это и называется «квартира».



- Понятно, - говорю я.



- Верх! – неожиданно кричит приятель.



На всякий случай я поднимаю руки вверх.



- Да, нет. Это когда я верхнюю линию по горизонтали собрал полностью. Теперь все должны пополнить банк.



Я снова кидаю мелочь в баночку. Это становится уже какой-то традицией. Я окидываю печальным взглядом быстро редеющую кучку мелочи, которую мне выделила жена перед началом игры.



Знакомый выкрикивает номера. Такое ощущение, что у меня не совпадает ни одна цифра. От постоянного поиска чисел начинают слезиться глаза.



- Низ! – возбужденно визжит знакомая.



- Деньги надо давать? – догадываюсь я.



- Да! Я забираю весь банк.



Знакомая ловким движением пересыпает все монеты к себе в кулёк.



- Может, пива выпьем, - предлагаю я.



- Подожди, играть надо.



Мы кидаем мелочь в банку, берем карточки и начинаем закрывать номера. После очередного номера я собираю одну линию в середине.



- У меня это… квартира! – на всякий случай кричу я.



- Это не квартира, а середина.



- А что она даёт? – интересуюсь я с надеждой.



- Половину банка.



- Отлично. Я тянусь к баночке.



- Тебе нельзя! – останавливает меня приятель.



- Почему?



- Ты поздно сказал, я уже назвал следующую цифру.



- Понятно, - разочарованно говорю я.



Проходит пара часов. Игроки сосредоточенно смотрят в свои карточки. В глаза знакомых горит огонь алчности. Перед ними большие кучи мелочи. В стороне стоит нетронутое пиво.



Наконец, у нас с женой заканчивается мелочь.



- Ну, что ж, неплохо поиграли, - друзья сгребают все деньги в мешок, собирают бочонки и карточки.



Мы прощаемся со знакомыми. Как объяснить детям внезапное опустение всех их копилок?



Спустя несколько дней звонит другой приятель.



- Приезжайте в гости, - зовёт он.



- Хорошо. Что взять с собой?



- У вас лото есть?



- Пропал вечер, - думаю я.



Григорий СЕДОВ.

