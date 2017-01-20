Лото

20.01.2017 20:15:55 (GMT+12)

Лото

Вот и наступила долгожданная череда новогодних праздников. Во время каникул можно просто отдохнуть, сходить в гости или пригласить друзей.

- Приезжайте в гости, - зову я знакомых по телефону.

- Хорошо. У вас лото есть?

- Лото?

В моей голове всплывают картинки из детства, когда пенсионеры во дворе днями напролёт манипулировали какими-то деревянными бочонками. Вроде бы на этих бочонках были нарисованы цифры. Ещё вспоминаются эпизоды из голливудских фильмов, в которых показываются огромные комнаты в домах престарелых, заполненные постояльцами, черкающими что-то в бумажках. Одна старушка стоит у доски и называет номера, а в конце кто-то громко кричит «Бинго!» Неужели мы незаметно подошли к этому возрасту?

- Нет, лото у нас нет, - отвечаю я.

- Да вы что? Ладно, мы с собой привезём.

Скоро раздается звонок в дверь. В руках у знакомых большой пакет с мелочью.

- Это зачем? – спрашиваю я.

- Сейчас всё узнаешь, так хоть такси отбить…

- Вот пиво, рыба, - приглашаю я гостей.

- Надо освободить стол, - командуют они в нетерпении.

Все рассаживаются по своим местам. Друзья ставят посередине банку, все кидают туда деньги. После краткого инструктажа знакомый раздаёт карточки и начинает быстро диктовать цифры. На каждую у него припасена шутка, рифмующаяся с названием цифры. Участники игры деловито закрывают совпавшие номера специальными кружочками. У меня разбегаются глаза.

- Квартира! – вдруг радостно кричит одна из участниц.

- Что квартира? – не понимаю я.

- Вот смотри. У меня по горизонтали собраны все номера, кроме одного. Это и называется «квартира».

- Понятно, - говорю я.

- Верх! – неожиданно кричит приятель.

На всякий случай я поднимаю руки вверх.

- Да, нет. Это когда я верхнюю линию по горизонтали собрал полностью. Теперь все должны пополнить банк.

Я снова кидаю мелочь в баночку. Это становится уже какой-то традицией. Я окидываю печальным взглядом быстро редеющую кучку мелочи, которую мне выделила жена перед началом игры.

Знакомый выкрикивает номера. Такое ощущение, что у меня не совпадает ни одна цифра. От постоянного поиска чисел начинают слезиться глаза.

- Низ! – возбужденно визжит знакомая.

- Деньги надо давать? – догадываюсь я.

- Да! Я забираю весь банк.

Знакомая ловким движением пересыпает все монеты к себе в кулёк.

- Может, пива выпьем, - предлагаю я.

- Подожди, играть надо.

Мы кидаем мелочь в банку, берем карточки и начинаем закрывать номера. После очередного номера я собираю одну линию в середине.

- У меня это… квартира! – на всякий случай кричу я.

- Это не квартира, а середина.

- А что она даёт? – интересуюсь я с надеждой.

- Половину банка.

- Отлично. Я тянусь к баночке.

- Тебе нельзя! – останавливает меня приятель.

- Почему?

- Ты поздно сказал, я уже назвал следующую цифру.

- Понятно, - разочарованно говорю я.

Проходит пара часов. Игроки сосредоточенно смотрят в свои карточки. В глаза знакомых горит огонь алчности. Перед ними большие кучи мелочи. В стороне стоит нетронутое пиво.

Наконец, у нас с женой заканчивается мелочь.

- Ну, что ж, неплохо поиграли, - друзья сгребают все деньги в мешок, собирают бочонки и карточки.

Мы прощаемся со знакомыми. Как объяснить детям внезапное опустение всех их копилок?

Спустя несколько дней звонит другой приятель.

- Приезжайте в гости, - зовёт он.

- Хорошо. Что взять с собой?

- У вас лото есть?

- Пропал вечер, - думаю я.

Григорий СЕДОВ.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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