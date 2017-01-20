Более 5 тысяч предпринимателей Камчатки получили финансовую и консультационную господдержку в 2016 году

20.01.2017 19:49:16 (GMT+12)

На Камчатке в 2016 году финансовую и консультационную поддержку получили более 5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом в ходе публичного отчёта о деятельности исполнительных органов государственной власти рассказала руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.



По её словам, в крае сформирована система государственной поддержки малого и среднего бизнеса, включающая информационную, консультационную, образовательную и финансовую поддержку. Она осуществляется в рамках региональной и муниципальных программ через инфраструктуру поддержки бизнеса.



«Причем эта поддержка ориентирована на разные целевые аудитории. Для начинающих предпринимателей - двухнедельные обучающие курсы, бесплатные консультации и гранты. Для развивающегося бизнеса - оплата первоначального взноса по договорам лизинга, субсидии, предоставляемые Камчатским центром поддержки предпринимательства, на развитие промышленности и модернизацию производства, строительство тепличных комплексов, открытие групп дошкольного времяпрепровождения, на инновации. Займы по льготным условиям предоставляются Камчатским фондом поддержки предпринимательства. Также предусмотрены поручительства Гарантийного фонда развития предпринимательства», - сказала Оксана Герасимова.



Она отметила, что всего консультационную и образовательную господдержка в прошлом году получили более 4,6 тысяч предпринимателей Камчатки, при этом финансовая поддержка оказана 377 бизнесменам на общую сумму порядка 570 млн рублей.



«Наиболее яркими примерами являются приобретение тренажеров для спортивного клуба «CROSSBOX», новых автобусов для пассажирских перевозок, цифрового рентгеновского аппарата медцентром «Радужный», построены теплицы в Елизовском и Усть-Большерецком районе. Кроме того, итогом реализации 9 предпринимательских проектов в сфере дошкольного образования стало создание 240 дополнительных мест для детей», - рассказала руководитель агентства.



Важным направлением работы агентства является повышение качества товаров и услуг предпринимателей, а также их продвижение. Для этого в 2016 году было организовано 33 региональных и международных выставок.



В целях формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе внедрен Инвестиционный стандарт с 15 обязательными требованиями.



«Актуализирована инвестиционная стратегия, которая определяет приоритетные направления для инвестирования и детальный план действий. Переформатировано региональное инвестиционное законодательство, внедрена дополнительная мера финансовой поддержки, изменен инвестиционный портал, активно работает Инвестиционный совет в работе которого, каждый желающий может принять участие и дать свои предложения по наиболее актуальным для бизнеса вопросам», - подчеркнула Оксана Герасимова.



В частности, на заседаниях Инвестиционного совета в 2016 году было принято решение о сопровождении 4 инвестиционных проектов, по которым были назначены кураторы на уровне министров и утверждены пошаговые дорожные карты, 2 проекта были признаны масштабными, что позволило им получить земельные участки в аренду без проведения торгов, 3 особо значимым инвестиционным проектам была оказана поддержка в виде компенсации затрат на уплаченные проценты по кредитам.



Оксана Герасимова отметила, что исполнительными органами государственной власти в Камчатском крае продолжается работа по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.



«В рамках данной работы сроки получения разрешений на строительство были сокращены с 154 до 105. Количество дней по техприсоединению к электрическим сетям снижено с 205 до 147. Сокращены и сроки постановки на кадастровый учет до 7 дней в электронном виде. Организовано информирование бизнеса по работе инвестиционной инфраструктуры и возможностях привлечения трудовых ресурсов по различным программам. Усилена консультационная и образовательная поддержка бизнеса», - рассказала руководитель агентства.



В своём докладе Оксана Герасимова также рассказала о внедрении режимов ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток в Камчатском крае, планах агентства на 2017 год. После окончания выступления руководитель ответила на вопросы жителей региона.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.