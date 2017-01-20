В 2016 году ветеринарной службой Камчатки была обеспечена благополучная эпизоотическая ситуация

20.01.2017 19:46:51 (GMT+12)

В 2016 году эпизоотическая ситуация в Камчатском крае оставалась благополучной. Специалистами государственной ветеринарной службы был обеспечен должный контроль состояния здоровья поголовья сельскохозятсвенных животных, а также качества и безопасности продукции, выпускаемой производителями региона. Об этом сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Кучеренко в ходе публичного отчёта о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края за 2016 год.



«Важнейшим фактором, определяющим успешное развитие сельскохозяйственного производства, продовольственную и экологическую безопасность, а также здоровье населения, является благополучие территории по заразным болезням животных, в том числе, передающимся через животноводческую продукцию. Это благополучие в регионе обеспечено ветеринарной службой Камчатского края, которую возглавляет агентство по ветеринарии, осуществляющее свою деятельность в тесном взаимодействии с министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности», - сказал Александр Кучеренко.



Он сообщил, что комплексом плановых диагностических и профилактических мероприятий в 2016 году было охвачено 100% поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе и в отдаленных сёлах Камчатки. Специалистами ветслужбы проведено более 42 тысяч исследований, выполнено порядка 152 тысяч вакцинаций.



«В рамках государственного лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции специалистами ветслужбы было отобрано 187 проб, проведено 1891 исследований сельскохозяйственного сырья и продукции животного происхождения, выработанной сельхозтоваропроизводителями края. Проведённые исследования позволили принять своевременные меры по недопущению некачественной и опасной продукции на потребительский рынок», - сказал министр.



Он рассказал, что в целях обеспечения эпизоотической и экологической безопасности территории в 2016 году в Камчатском крае реализован проект по строительству двух скотомогильников с биотермическими ямами для обеззараживания биологических отходов. Специализированные сооружения введены в эксплуатацию в Елизовском и Быстринском районах. В 2017 году строительство скотомогильника с двумя биотермическими ямами планируется выполнить в окрестностях Петропавловска-Камчатского.



Важной задачей 2016 года стало продолжение работы по обеспечению стационарными помещениями структурных подразделений государственной ветеринарной службы, расположенных в сельской местности. В 2013-2014 гг. по типовому проекту построены помещения в посёлках Раздольный, Николаевка и Нагорный Елизовского района. В 2016 году был сдан в эксплуатацию административный модуль в посёлке Лесной Елизовского района и начато строительство ветеринарной лечебницы в посёлке Апача Усть-Большерецкого района. Завершить работы подрядчик должен до конца января.



«Проводимые мероприятия по строительству помещений для ветучастков способствуют привлечению и сохранению кадров ветеринарных специалистов на селе, позволяют повысить качество и доступность ветеринарных услуг оказываемых населению, проживающему в сельской местности», - отметил Александр Кучеренко.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.