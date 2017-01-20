На развитие сельского хозяйства Камчатки направлено более 1,4 млрд рублей

20.01.2017 19:44:12 (GMT+12)

На реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Камчатском крае в 2016 году было направлено порядка 1,4 млрд. руб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Кучеренко в ходе публичного отчёта о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края за 2016 год.



«Одним из механизмов, способствующих развитию отрасли, является оказание сельхозтоваропроизводителям края поддержки, которая осуществляется в рамках реализации государственной программы. Объём средств, направленных в 2016 году на развитие отрасли, составил 1 417,318 млн. руб. Это не только средства краевого бюджета, но и субсидии федерального бюджета, полученные краем в результате фактически ежедневного взаимодействия с Минсельхозом России», - сказал Александр Кучеренко.



В рамках реализации госпрограммы министерство оказывает поддержку муниципалитетам, реализующим мероприятия в области животноводства. По итогам конкурсного отбора в 2016 году ассигнования из бюджета получили 4 муниципальных района. Выделенные средства направлены на реконструкцию и строительство животноводческих помещений в УМП ОПХ «Заречное» и МУ СХП «СовКам» в Елизовском районе, ООО «Крутоберегово» в Усть-Камчатском, СХА «Апачинская» в Усть-Большерецком, АПК «Корякский» в Олюторском районе.



«В прошлом году завершена реконструкция дополнительных производственных помещений на 200 голов коров в СХПК "Заозерный", где установлено новое оборудование для привязного содержания скота. Построено производственное помещение на 100 голов коров в ООО "Крутоберегово", в настоящее время на ферме происходит шеф-монтаж оборудования, - сообщил министр. - ООО "Крутоберегово" завершило оформление разрешительной документации на ввод в эксплуатацию убойного цеха на 2 головы крупного рогатого скота в сутки (убой и первичная переработка). Оформление разрешительной документации на ввод в эксплуатацию мини-молокозавода производительностью 0,5 тонны переработки молока в сутки находится в завершающей стадии. По окончании работ отдалённый район края будет обеспечен дополнительным объемом мясной и молочной продукции собственного производства. Это является положительным опытом совместной работы с рыбопромышленниками, инвестирующими средства в сельхозпроизводство».



Министр отметил, что в последние годы агропромышленный комплекс Камчатского края значительно обновил машинотракторный парк и оборудование, освоил новую технику и технологии.



«Только в 2016 году при использовании субсидий из бюджета предприятиями приобретено 105 единиц техники и оборудования. 61 единица закуплена сельскохозяйственными предприятиями, 11 – оленеводческими, 33 - предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. Для нужд сельхозпредприятий закуплены тракторы, погрузчики, косилки, кормоуборочные комбайны и другая спецтехника, необходимая в работе», - сказал Александр Кучеренко.



Отдельное внимание в рамках реализации госпрограммы было уделено оказанию поддержки малым формам хозяйствования. В 2016 году на эти цеди направлено порядка 49 млн рублей. 18,9 млн рублей предоставлены начинающим фермерам Камчатки, 29,8 млн рублей – семейным животноводческим фермам.



«Развитие малых форм хозяйствования на селе способствует снижению социальной напряженности, налаживанию устойчивого развития сельских территорий, обеспечению занятости сельского населения. В 2016 году представлены гранты на развитие 2-х семейных животноводческих ферм. Обе фермы занимаются молочным скотоводством. Средства гранта будут направлены на ремонт старых и строительство новых производственных помещений, а также приобретение сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной техники. Также гранты будут потрачены на строительство теплиц для выращивания овощей закрытого грунта и на приобретение необходимого оборудования, что позволит продолжить политику импортозамещения продукции овощеводства и обеспечения населения края свежими, экологически безопасными овощами», – сказал министр.



Он отметил, что в 2016 году в крае внедрены новые виды господдержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.



«С целью увеличения в районах края объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества хлеба и хлебобулочных изделий нами проработаны варианты поддержки муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства. Кроме того, предусмотрены субсидии на возмещение части затрат предприятиям комбикормовой промышленности, связанных с производством и реализацией кормов», - сказал Александр Кучеренко.



Подводя итог, министр подчеркнул, что в 2017 году в крае будут сохранены меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.



