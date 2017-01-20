В 2016 году агропромышленный комплекс Камчатки показал достойные результаты

20.01.2017 19:41:31 (GMT+12)

По итогам 2016 года агропромышленный комплекс Камчатки показал достойные результаты. Об этом в ходе публичного отчёта о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края за 2016 год заявил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Кучеренко.



Он сообщил, что объём производства валовой продукции сельского хозяйства за 2016 год составил 8, 685 млрд. рублей, объём промышленного производства в пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбопереработки) – 4,79 млрд. рублей. Прирост к соответствующему периоду 2015 года составил 8,7 и 11,3 % соответственно.



«Значительно превысили показатели предшествующего года объёмы производства продукции растениеводства. Предприятиями заготовлено 51,8 тыс. тонн картофеля (прирост 20,7%), овощей открытого и защищенного грунта - 17,9 тыс. тонн (прирост 6,4%), зерна - 0,255 тыс. тонн, что в 4,5 раза больше урожая 2015 года», - сказал Александр Кучеренко.



В целом по хозяйствам края было заготовлено 54 182 тонн грубых и сочных кормов, в том числе сена – 9 364 тонн, силоса – 26 953 тонн, сенажа в упаковке – 17 865,3 тонн. На зимний стойловый период 2016-2017 года поголовье скота обеспечено кормами в полном объёме.



«Сельскохозяйственные культуры сейчас возделываются на площади немногим более 21 тысячи гектар, из которых 17,5 тысяч гектар занято кормовыми культурами. Наша задача – вовлечение в оборот неиспользуемых земель, -подчеркнул министр. - Реконструкция, а также проведение ремонтных мероприятий на мелиоративных системах, находящихся в использовании, является важным фактором сохранения плодородия земель в Камчатском крае. В 2016 году отремонтированы мелиоративные системы на площади 185 гектар. Продолжаются работы по ремонту мелиоративных систем в СХПК "Кам-Агро" и ООО "Хуторок"».



Положительная динамика по итогам 2016 года отмечена и в животноводстве. Производство молока в крае увеличено на 346 тонн к 2015 году и составило 18 300 тонн (+102%), производство яйца увеличено на 0,8 млн. штук и составило 53,0 млн. штук (+101,5%). Производство мяса всех видов в живом весе составило 5,3 тыс. тонн. (+101,7%).



В пищевой и перерабатывающей промышленности отмечен рост производства молочных продуктов - на 4,7 %, напитков – на 4,7%, кормов для животных – на 10,5%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 3,7 %.



Министр добавил, что Правительством края ведется работа по сдерживанию роста цен на продукцию местного производства. Так, к примеру, цены на «социальный» хлеб, субсидируемый из средств краевого бюджета, не повышаются в регионе с 2012 года.



По окончании выступления Александр Кучеренко ответил на вопросы присутствующих, касающиеся развития агропромышленного комплекса региона.



Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводятся впервые по инициативе Губернатора Камчатского края. Мероприятие проходит в формате открытого диалога, принять участие в котором могут все желающие.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.















