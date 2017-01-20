Минэкономразвития Камчатки первым отчиталось публично о проделанной в 2016 году работе

20.01.2017 19:39:06 (GMT+12)

Публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти за 2016 год впервые проходят в Камчатском крае. Мероприятия проводятся открыто, поэтому посетить их могут все желающие жители полуострова.



Первым о результатах своей работы отчитался экономический блок, который в регионе курирует заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота. В краевой научной библиотеке им. Крашенинникова в этот день собрались представители общественных организаций, бизнес-сообщества, жители полуострова. С докладом выступил министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелёв.



Он отметил, что прошедший год был непростым. Вместе с тем, со многими задачами властям региона удалось справиться. По итогам 2016 года социально-экономическая ситуация на Камчатке несколько лучше, чем в целом по России и по Дальневосточному федеральному округу.



«В рейтинге субъектов ДФО по обеспечению ускоренного развития макрорегиона Камчатский край занимает 2 место. На первом месте этого рейтинга Республика Саха (Якутия), замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ. Объем валового регионального продукта оценивается на уровне 179,1 млрд рублей, с приростом к 2015 году на 1,6 % в сопоставимых ценах. По России снижение ВВП оценивается в 0,6 %», - сказал Дмитрий Коростелёв.



Министр отметил, что рост экономики обеспечен увеличением промышленного производства, производства продукции сельского хозяйства, оборота общественного питания, объема работ в строительстве, пассажирооборота и грузооборота автомобильного транспорта, платных услуг населению, инвестиций в основной капитал, ввода жилых домов. Также сохранил тенденцию роста улов рыбы предприятиями края, показатель 2015 года превышен почти на 9 %.



Вместе с тем, зафиксирован спад розничного и оптового товарооборота, на который повлияло снижение уровня доходов населения. Основной причиной является отставание темпов роста заработной платы, среднедушевых денежных доходов от темпов инфляционных процессов.



«Хотя, если сравнивать прошлый год с 2015 годом, темпы роста цен сокращены значительно. Напомню, год назад, индекс потребительских цен «декабрь 2015 года по отношению к декабрю 2014 года» составлял 112,2 %. В 2016 году инфляция составила 105,7 %», - отметил глава минэкономразвития.



По его словам, наибольший рост цен произошел на продукты, которые завозятся в край из других регионов страны. Это куры, молоко, сливочное масло, сыр, фруктово-ягодные консервы, кофе, чай, фрукты. Снижены цены на говядину, свинину, сахар, макаронные изделия, свежие огурцы и помидоры, капусту, свёклу.



Дмитрий Коростелёв подчеркнул, что в целом социально-экономическая ситуация в крае оценивается как стабильная. Её сохранению во многом способствовала реализация Правительством Камчатского края антикризисного плана. В нём предусмотрены мероприятия по основным направлениям развития, поддержки и стимулирования экономики: компенсации сниженного энерготарифа, поддержки малого бизнеса, субсидирования авиаперевозок, поддержки агропромышленного комплекса, сохранения системы социальной поддержки населения.



Отдельное внимание в докладе было уделено вопросам тарифной политики. С прошлого года министерство экономического развития курирует деятельность региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края (РСТЦ). По поручению Губернатора, с целью сдерживания роста тарифов на электрическую и тепловую энергию РСТЦ был проведен ряд мероприятий по оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций. За счёт сдерживания роста расходов на оплату труда предприятий коммунального комплекса удалось заморозить тарифы для населения.



«Принято решение на 2017 год для населения городов Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизово и для Елизовского района сохранить действующие льготные тарифы на электрическую и тепловую энергию, и на горячее водоснабжение без их роста до середины 2018 года. В итоге, при утвержденном ранее Правительством Российской Федерации росте с 1 июля 2017 года платы в размере 106,0%, фактический уровень роста платы за коммунальные услуги после принятых решений для большинства жителей Камчатского края составит в 2017 году не более 101,5%, а в среднем по краю не превысит 103,0%», - напомнил Дмитрий Коростелёв.



Также министр рассказал об изменениях, которые произошли в налоговом законодательстве в прошлом году. Были приняты 5 региональных законов с новыми финансовыми мерами поддержки бизнеса.



«В прошлом году были установлены льготный режим налогообложения по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль организаций для резидентов ТОР «Камчатка», Свободного порта Владивосток; льготы по налогу на прибыль организаций участникам специальных инвестиционных контрактов; упрощены административные процедуры для получения налоговых льгот участниками региональных инвестиционных проектов. Введена система налогообложения имущества организаций по кадастровой стоимости объектов недвижимости. Для предотвращения резкого роста нагрузки на 2017-2018 год установлен адаптационный период, будет действовать пониженная налоговая ставка», - сказал Дмитрий Коростелёв.



В докладе также была отражена деятельность минэкономразвития края по выполнению майских Указов Президента России, разработке документов стратегического планирования, руководству и координации работ по формированию и реализации государственных программ, регулированию рынка алкогольной продукции и другие направления работы ведомства.



По окончании выступления на вопросы присутствующих в зале жителей региона ответили заместитель председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота и министр экономического развития и торговли края Дмитрий Коростелёв.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.