Диалог с населением: Правительство Камчатского края проводит публичные отчеты

20.01.2017 19:36:40 (GMT+12)
Публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводятся впервые по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Мероприятия проходят в формате открытого диалога, принять участие в которых могут все желающие.
Отчёты проходят в период с 19 по 31 января:
20 января - Министерство специальных программ и по делам казачества, Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края (зал совещаний КГКУ «ЦОД», ул. Максутова, 44/1, начало в 16.00);
23 января - Министерство здравоохранения, Министерство спорта и молодежной политики, Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (Краевая научная библиотека, пр. Карла Маркса, 33/1, начало в 17.00);
25 января - Министерство рыбного хозяйства, Министерство природных ресурсов и экологии, региональная Инспекция государственного экологического надзора (Краевая научная библиотека, пр. Карла Маркса, 33/1, начало в 16.00);
26 января - Министерство транспорта и дорожного строительства, Министерство имущественных и земельных отношений, Инспекция государственного технического надзора (Краевая научная библиотека, пр. Карла Маркса, 33/1, начало в 16.00);
30 января - Министерство ЖКХ и энергетики, Министерство строительства, Государственная жилищная инспекция, Фонд капитального ремонта Камчатского края (Краевая научная библиотека, пр. Карла Маркса, 33/1, начало в 16.00);
31 января - Министерство социального развития и труда, Министерство образования и науки, Министерство культуры (актовый зал Камчатского дворца детского творчества, ул. Пограничная, 31 А, начало в 16.00).
По итогам публичных отчётов исполнительных органов государственной власти края будет подготовлена резолюция, куда, в том числе, войдут предложения и замечания высказанные жителями Камчатки во время обсуждений.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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