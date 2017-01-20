В Управлении краевой Госавтоинспекции состоялась пресс-конференция

20.01.2017 19:07:08 (GMT+12)

Сегодня перед представителями региональных СМИ выступил начальник УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю Ростислав Асов и директор информационно-технологического центра Камчатского края Николай Шарипов.



Ростислав Асов рассказал журналистам об итогах минувшего года. Количество ДТП на Камчатке несколько сократилось, однако число погибших и раненых людей возросло. Рост показателей аварийности наблюдается почти по всему краю, кроме Вилючинска, где за год в ДТП не погиб ни один человек.



На территории края зарегистрировано 551 дорожно-транспортное происшествие, результате которых погибли 69 человек (в 2015 г. – 56) и 728 человек получили травмы (в 2015 г. – 677). Ростислав Асов отметил, что основным видом ДТП на Камчатке остаются столкновения транспортных средств. Однако самая высокая тяжесть последствий наблюдается при опрокидываниях, в результате которых погибла треть от общего числа жертв автоаварий.



Количество ДТП с участием пешеходов снизилось, зарегистрировано 160 случаев, в которых 17 человек погибли и 150 получили травмы. Наезды на людей на пешеходных переходах стали происходить существенно реже, чем в 2015 году.

Отдельно начальник камчатской ГИБДД остановился на вопросах детского травматизма. В минувшем году зарегистрировано 65 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет (2015 г. – 77), в которых 2 ребёнка погибли и 66 детей получили травмы. Ростислав Асов отметил, что дети обладают навыками безопасного поведения на дорогах, только 18 несовершеннолетних пострадали по собственной неосторожности, остальные – по вине взрослых. Он подчеркнул, что об этом стоит серьёзно подумать автомобилистам, которые игнорируют правила перевозки детей и невнимательны при проезде пешеходных переходов.



Ростислав Асов рассказал о работе, которую Госавтоинспекция проводит для того, чтобы улучшить состояние улично-дорожной сети на Камчатке и о результатах этой работы. Он также подробно остановился на работе комплексов фотовидеофиксации, которые функционируют в крае и о других мерах, принимаемых ГИБДД для снижения аварийности. Всего в 2016 году автоинспекторы пресекли более 230 000 различных правонарушений.



Николай Шарипов рассказал о вопросах, которые касаются уплаты административных штрафов и о работе Портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Он отметил, что жители края активно пользуются возможностью уплачивать половину суммы назначенного штрафа в 20-дневный срок. Автомобилисты также проявляют интерес к возможности уплачивать госпошлину со скидкой в 30%, которая с 1 января есть у тех, кто обращается в МРЭО ГИБДД через Портал госуслуг и там же в электронном виде уплачивает сумму госпошлины.



В заключение Ростислав Асов ответил на вопросы представителей СМИ, которые в частности касались наиболее аварийных участков камчатских дорог, работы комплексов фотовидеофиксации и административной работы ведомства. Руководитель краевой ГИБДД поблагодарил журналистов за интерес, который они проявляют к вопросам безопасности дорожного движения и за большую помощь в освещении этой важной темы.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

