Время выбрало нас!

20.01.2017 18:10:26 (GMT+12)

К 50-летию создания военно-политических училищ.



Нет сомнений в том, что в жизни каждого человека есть памятные даты, которые ему дороги по тем или иным причинам, и которые он считает вехами на своем пути. Иногда эти вехи носят сугубо личный характер, иногда – совпадают с поворотными точками в жизни целой страны.



21 января 1967 года, в соответствии с Постановлением ЦК КПСС, в Советском Союзе было создано 7 высших военно-политических училищ. К началу 80-х годов их уже было одиннадцать. Каждое училище имело свою специализацию по ролам войск. В том же, 1967 году, автор этих строк, после года службы солдатом, стал курсантом Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища. Чем горжусь и эту гордость несу через всю свою жизнь!

К томе же профессия политработника – наша семейная традиция. Родной брат моей бабушки по материнской линии в Гражданскую войну был комиссаром эскадрона червонного казачества. Родной дед по отцовской лини сражался за установление Советской власти в Туркестане в должности комиссара бригады. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с басмачеством, был награжден Почетным золотым революционным оружием, орденом Красного Знамени и Грамотой Туркестанского фронта за подписью М.В. Фрунзе. А в 1977 году Новосибирское ВВПОУ окончил мой младший брат Сергей, ныне – полковник запаса ВДВ.

Мало кто знает, к началу 50-х годов прошлого века в Вооруженных Силах СССР было 13 военно-политических училищ. Но после смерти И.В. Сталина пришедший к власти «кукурузник всех времен и народов» решил, что не стоит иметь такую обузу на бюджете страны, как военно-политические училища. Не справляются с обязанностями командир, техник или тыловик, считал Хрущев, надо их отправлять в политработники – там можно языком чесать. Видимо, Никита Сергеевич имел ввиду себя. По воспоминаниям советских военачальников Хрущев еще был демагогом и болтуном, что на фронте нередко приводило к печальным последствиям.



Поэтому создание в 1967 году высших военно-политических училищ, на мой взгляд, восстановило историческую справедливость. И до августа 1991 года в них готовились высокопрофессиональные специалисты, которые сосредотачивались именно на политико-воспитательной работе. Однако хрущевская оценка политработникам (и Хрущеву в первую очередь) до сих пор дает о себе знать. Нередко можно услышать в адрес политработников нелестные, а порой и оскорбительные отзывы. И не только кадровых военных, но и тех, кто по ряду серьезных причин в армии даже солдатом не служил. Принцип в данном случае таков – не служил, но знаю. Бог им судья. Наверное, поэтому немалая часть выпускников высших военно-политических училищ стыдливо скрывает свое профессиональное происхождение.



Весной 1967 года, будучи солдатом, я принял решение поступать в военно-политическое училище. Мой первый офицер-политработник и наставник майор Максимов сказал тогда буквально следующее: «Благородную профессию ты выбрал, но и не благодарную. С легкой руки Хрущева по поведению одного политработника судят о всех политработниках. А еще нас не уважают (как правило, это офицеры, которые не утруждают себя рвением по службе) за то, что в руках политорганов сосредоточена огромная партийная власть, посредством которой мы ставим бездельников на место». Прав был мой первый наставник.

В августе 1967 года я с группой солдат и сержантов, проходивших службу в ГДР, прибыли в Новосибирский Академгородок, где нам предстояло учиться долгих четыре года. Кажется, что все это было вчера, а с тех пор минуло почти 50 лет!



Время убедительно показало: создание высших военно-политических училищ было правильным решением. Офицеры-политработники играли цементирующую роль в сплочении многонациональных воинских коллективов, укреплении дисциплины и совершенствовании уровня боевой и политической подготовки частей и соединений армии и флота. Среди моих однокашников по НВВПОУ сотни и сотни орденоносцев, 2 Героя Советского Союза и 23 Героя России. Многие мои боевые товарищи сложили свои головы, защищая территориальную целостность и интересы СССР и Российской Федерации. Сотни моих однокашников выполняли профессиональный долг в качестве военных советников в армиях стран Третьего мира



И пусть не все выпускники стали полковниками и генералами (автор этих строк – подполковник), но все они состоялись как личности. Уверен, педагогам Новосибирского ВВПОУ не стыдно за своих воспитанников.



29 июля 1971 года нам, первым тремстам выпускников Новосибирского НВВПОУ, вручили лейтенантские погоны и дипломы об окончании родного училища. Казалось, в тот день солнце слепло от звезд на погонах образца 1907 года, введенных в Советской Армии по инициативе И.В. Сталина. Вряд ли тогда кто-нибудь из нас мог подумать о том, что ровно через 20 лет указом первого и последнего президента СССР партийно-политические органы армии и флота будут уничтожены.



Не думали мы и том, какой огромный вред авторитету политорганам нанесет главный идеолог армии и флота, «свадебный» генерал-полковник Волкогонов. Тот самый, который до перестройки» из Ленина лепил икону, а после – монстра. Никогда не забуду, как в армию с проверкой приезжали эмиссары-волкогоновцы и расправлялись с теми, кто нарушал идеологические догмы генерала-оборотня. Не одной тысячи моих коллег были испорчены биографии и поставлены кресты на карьере.



В истории с ликвидацией политорганов есть два интересных момента, о которых до сих пор умалчивают. Первый. Тогда, в конце августа 91-го, радиостанция «Свобода», не скрывая своего ликования, сообщала: «О таком дорогом подарке президента СССР нам и во сне не снилось. В то время, как США и блок НАТО не жалеют сил и финансов для совершенствования работы идеологических служб, в Советском Союзе уничтожаются политические органы». Второй. К лету 1991 года СССР уже фактически не существовал. Оставались, благодаря политорганам, единые союзные армия и флот. После ликвидации политорганов, уже на второй день, все военные округа были растащены по национальным квартирам. Командиры, разумеется, этому процессу не помешали, а часто даже способствовали.



Время движется вперед. Меняется характер войн, структура и состав армии и флота, усложняется техника, возрастает роль человеческого фактора. Растет потребность воздействия на умонастроения и психологию военнослужащих. Самые развитые страны мира совершенствуют разветвленную сеть морально-психологического влияния на личный состав своих вооруженных сил. Не сомневаюсь, что и в Российской армии роль института офицеров-воспитателей будет из года в год только возрастать.



От всей души поздравляю однокашников всех поколений, родных и близких им людей со славным юбилеем – 50-летием образования высших военно-политических училищ! Здоровья и всех вам благ.



Александр НУРЕЕВ.



























