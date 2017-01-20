Награды работникам камчатской прокуратуры

20.01.2017 18:06:11 (GMT+12)

Торжественное собрание, посвящённое 295-й годовщине со дня образования прокуратуры России, прошло 20 января в ДК «Пограничник» в Петропавловске-Камчатском. С юбилейной датой сотрудников и ветеранов камчатской прокуратуры поздравила первый вице-губернатор региона Ирина Унтилова.



«От имени губернатора Камчатского края Владимира Илюхина поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры Российской Федерации. На протяжении почти трёх столетий прокуратура является гарантом российской государственности. За эти годы ведомство меняло название, структурную принадлежность, методы работы. Незыблемым всегда оставалось главное – борьба с преступностью и беззаконием во всех его проявлениях, - сказала Ирина Унтилова. - Сегодня вы достойно продолжаете и приумножаете славные традиции своих предшественников. В камчатской прокуратуре трудятся грамотные юристы, являющиеся профессионалами своего дела, способными решать любые, даже самые сложные задачи по осуществлению надзорных функций. Ваша ответственная работа, направленная на утверждение законности и правопорядка всегда отличается высоким профессионализмом и объективностью».



Отдельные слова благодарности Ирина Унтилова адресовала ветеранам службы, которые передают принципы честной и высокопрофессиональной работы новым поколениям молодых прокуроров.



«Уверена, знания, опыт и профессионализм сотрудников камчатской прокуратуры и впредь будут стоять на страже российской государственности и способствовать укреплению и процветанию Камчатки. От всей души желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам ведомства доброго здоровья, выдержки, успехов в нелегкой и ответственной службе, направленной на укрепление законности и правопорядка в регионе», - сказала Ирина Унтилова.



В торжественной обстановке она вручила награды Правительства Камчатского края лучшим сотрудникам прокуратуры. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм при выполнении служебных обязанностей Почётными грамотами и Благодарственными письмами отмечены Надежа Медведева, Андрей Анькин, Александр Вышневский, Сергей Красношлыков и Владимир Лукашкин.



Со словами поздравления к собравшимся также обратились представители краевого Законодательного Собрания, органов местного самоуправления, Петропавловской и Камчатской епархии.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.



