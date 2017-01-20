Полицейские задержали подозреваемого в двух кражах

20.01.2017 16:49:04 (GMT+12)
Накануне в дежурную часть полиции с. Мильково обратилась продавец магазина, сообщившая о краже 28 тысяч рублей из кассы.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его в Петропавловске-Камчатском. По словам 34-летнего жителя краевой столицы, в Мильково он ездил в гости к друзьям. Находясь в продуктовом магазине, злоумышленник похитил денежные средства из открытой кассы, когда продавец отвлеклась.
На следующий день в полицию обратился владелец торговой точки в с. Пущино, где из коробки для выручки было похищено 16 тысяч рублей. Оперативники установили, что эту кражу совершил тот же злоумышленник за несколько часов до того, как похитить деньги в мильковском магазине.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Устанавливается его причастность к совершению других подобных преступлений.
Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому
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