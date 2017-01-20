Пьяная голова до срока доведёт

20.01.2017 14:20:21 (GMT+12)

Собранные Олюторским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 35-летней жительнице села Тиличики Олюторского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).



Следствием и судом установлено, что в июле 2016 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту жительства, будучи недовольной тем, что инспектор ПДН по сообщению соседей пришла проверить жилищно-бытовые условия ее малолетнего ребенка, а также с целью воспрепятствования установлению личности мужчины, находящегося в этот момент в ее квартире, кулаком ударила сотрудницу полиции в область груди.



Женщина злоупотребляет спиртными напитками, нигде не работает, ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления, связанного с незаконными оборотом наркотических средств.



В ходе предварительного следствия и в суде обвиняемая свою вину в совершенном преступлении не признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.



Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



