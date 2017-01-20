Кражи с банковских карт

20.01.2017 13:55:05 (GMT+12)
Накануне в полицию Петропавловска-Камчатского обратилась 35-летняя работница дошкольного образовательного учреждения. В заявлении женщина указала, что с ее расчетного счета в банке похищено девять тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники городского уголовного розыска выяснили, что к хищению причастна коллега заявительницы. 28-летняя жительница краевой столицы взяла оставленный на столе в группе чужой телефон и посредством приложения «Мобильный банк» перевела себе сотовый девять тысяч рублей.
61-летний житель г. Елизово забыл банковскую карту в банкомате. Узнал он об этом после получения смс о списании денежных средств за оплату услуг связи, которую не совершал. Мужчина сразу обратился в банк, заблокировал счет и написал заявление в полицию. Елизовские оперативники установили и задержали подозреваемого. Установлено, что карту похитил 22-летний елизовчанин, который, воспользовавшись её реквизитами, пополнил балансы двух сотовых телефонов на сумму около трех тысяч рублей.
В настоящее время по данным фактам полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому
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