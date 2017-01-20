Происшествия на дорогах края

20.01.2017 13:49:09 (GMT+12)

19 января 2017 года на территории Камчатского края зарегистрировано 33 столкновения без пострадавших.



Выявлены два водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ещё три водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлены семь пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещён один гражданин.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

