Экипажи кораблей Тихоокеанского флота готовятся к выходам в море

20.01.2017 12:47:51 (GMT+12)
С началом нового года в объединениях и соединениях экипажи надводных кораблей на Камчатке и в Приморье приступили к проведению корабельных учений в пунктах базирования по специальной курсовой задаче К-1, включающей в себя подготовку корабля к плаванию и отработку боевой и повседневной организации в условиях базы.
Командиры кораблей и экипажи в этот период совершенствуют свои навыки по самостоятельному выполнению кораблем боевых задач в базе, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования, отрабатывают нормативы по борьбе за живучесть корабля и готовятся к выходу в море.
Флагманскими специалистами в соединениях проверяется и оценивается боевая и повседневная организации боевых частей и служб. Проводятся учения по приготовлению корабля к походу и взаимодействию с постами рейдовых служб.
По завершении отработки элементов и сдачи курсовой задачи К-1 корабли Тихоокеанского флота выйдут в морские полигоны флота для выполнения учебно-боевых задач с применением вооружения кораблей в различной оперативно-тактической обстановке.
Владимир МАТВЕЕВ ,
Начальник отдела информационного обеспечения
пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту
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