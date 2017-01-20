Сотрудники Управления ФСБ задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном обороте соколов-кречетов

20.01.2017 12:47:51 (GMT+12)

Сотрудники Управления ФСБ задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном обороте соколов- кречетов, занесенных в Красную книгу России



У злоумышленников изъят кречет редкого в природе светлого окраса.



17 января в г. Елизово оперативники УФСБ России по Камчатскому краю задержали трех граждан России и гражданина Армении при попытке передать кречета курьеру для последующей отправки за пределы региона. Один из злоумышленников оказал активное сопротивление сотрудникам ведомства.



Изъятая птица, находившаяся под действием транквилизатора, была упакована в дорожную сумку. Как установили специалисты, это самка кречета редкого в природе светлого окраса. Стоимость подобной особи на рынках арабских государств может превышать 200 тысяч долларов США.



Предположительно, птица была поймана на севере полуострова для конкретного заказчика. Преступными действиями браконьеров Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше миллиона рублей.

В настоящее время кречет проходит реабилитацию, после которой будет выпущен в естественную среду обитания.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю