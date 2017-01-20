Молодогвардейцы посетили среднюю школу №9 Вилючинска

20.01.2017 12:47:50 (GMT+12)
18 января Вилючинские молодогвардейцы посетили «Среднюю школу №9» г. Вилючинска с целью привлечения новых активистов в ряды «Молодой Гвардии».
Молодогвардейцы рассказали школьникам 9,10 и 11 классов о деятельности организации. А так же о реализуемых проектах «Молодой Гвардии»:
1. «Герои нашего времени» - проект, направленный на патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к спорту, здоровому образу жизни, воспитание активной гражданской позиции и уважительного отношения к старшим;
2. Проект «Зачёт», направленный на работу с абитуриентами и студентами.
3. Федеральный проект «Молодой Гвардии Единой России» «МедиаГвардия», целью которого является объединение усилий интернет-пользователей для совместного выявления интернет-сайтов, сообществ и групп в социальных сетях, специализирующихся на распространении противоправного контента.
Напомним, что активисты Вилючинского местного отделения ранее уже проводили информационную программу для школьников г. Вилючинска.
«Школьники были очень рады видеть нас вновь, активно принимали участие в беседе, многие решили присоединиться в ряды молодогвардейцев » – прокомментировала Алла Горина - Руководитель Вилючинского местного отделения.
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