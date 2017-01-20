Мобильный офис Энергосбыта приедет к жителям частных домов, запитанных от сетей Министерства Обороны РФ

20.01.2017 12:47:50 (GMT+12)
Жителям частных домов, запитанных от сетей Министерства Обороны РФ, необходимо заключить договоры электроснабжения с ПАО «Камчатскэнерго». Для удобства новых абонентов, мобильный офис Энергосбыта будет дежурить по графику в местах, наиболее приближенных к их домам.
Мобильный офис - это малый пригородный автобус КАВЗ 3976. Машина яркая и запоминающаяся. Ее борта покрашены в фирменные цвета «Камчатскэнерго» - белый и голубой, издалека видны слоганы компании – «Свет в каждом окне», «Тепло в каждом доме», контактный телефон и другая информация.
Автобус оборудован необходимой оргтехникой, специалисты Энергосбыта смогут принять и сделать копии необходимых документов. А также проконсультируют граждан обо всех изменениях, связанных с переходом абонентов в ПАО «Камчатскэнерго».
В Елизовском районе мобильный офис будет дежурить 23 и 25 января. 23 января – на рынке 26 километра с 16.00 до 19.00, 25 января – у магазина «Фортуна» (28 км).
В Петропавловске-Камчатском специалисты Энергосбыта будут работать по следующему графику:
26 января - пос. Долиновка (а/ост.) 9.00-12.00, остановка Стадион (ул. Солнечная) 12.30-14.30, военкомат г. Петропавловск-Камчатский 16.00-17.00.
27 января - пос. Нагорный (а/ост.) 9.00 – 11.00, пос. Тундровый (а/ост.) 11.30 – 13.30, дом офицеров флота 14.30 – 16.30.
Для заключения договора необходимо предоставить следующие документы:
1. Свидетельство о праве собственности на дом.
2. Свидетельство о праве собственности на землю.
3. Домовая книга.
4. Гражданский паспорт владельца.
5. Последняя квитанция за декабрь 2016, последние учтенные показания, № ИПУ.
6. Если дом и земля не в собственности, то необходимо предоставить документ, подтверждающий право собственности землей или домом (аренда, найм).
7. Акт разграничения балансовой принадлежности (при наличии).
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».
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