Новую технику для снегоочистки Петропавловска закупят в этом году

20.01.2017 12:33:41 (GMT+12)
Дополнительные единицы снегоочистительной техники для нужд городского округа закупят в текущем году. Об этом в четверг, 19 января, в прямом эфире «Радио СВ» в рамках утренней передачи «Город слышит» рассказал Глава городского округа Виталий Иваненко.
«Финансовые средства в размере 50 млн. рублей на покупку спецтехники были выделены городскому округу из бюджета Камчатского края. Соответствующую заявку с обоснованием приобретения дополнительной техники мы подали в Правительство Камчатского края и в декабре на заключительной Сессии Законодательного Собрания она была одобрена, - пояснил Виталий Иваненко. – В настоящее время Управлением городского хозяйства формируется аукционная документация на покупку специализированной техники, в ближайшее время будет проведен сам аукцион. В этом году новые машины уже поступят на баланс города».
Глава Петропавловска-Камчатского добавил, что в 2017 году в бюджете городского округа также предусмотрены денежные ассигнования в размере четырех миллионов рублей, которые будут направлены на покупку техники для зимнего содержания краевой столицы.
В Управлении городского хозяйства администрации Петропавловска рассказали, что, благодаря выделенным финансовым средствам, в распоряжении дорожных служб города появится дополнительная большегрузная снегоочистительная техника, два автобуса для передвижения по городу бригад дорожных рабочих, а также четыре единицы навесного оборудования, предназначенного для оснащения уже имеющейся в городе техники.
«Согласно нашей заявке, для нужд Петропавловска будет приобретено пять автосамосвалов, три трактора «Беларусь», два лаповых погрузчика, один шнекоротор и два грузопассажирских автобуса ПАЗ. Ещё три снегоуборщика и фрезерно-роторный снегоочиститель мы приобретем для оснащения уже имеющихся спецмашин», - пояснили в Управлении.
В эфире радиопередачи Виталий Иваненко отметил, что приобретенная в 2013-2014 гг. для города техника не решила проблему обновления парка спецтехники: многие из машин, принадлежащих городскому округу старше 20 лет.
«Приобретение новой техники позволит более качественно и своевременно выполнять работы по зимнему содержанию дорог, необходимые для обеспечения требуемого уровня безопасности дорожного движения по магистралям города. Теперь, благодаря Губернатору региона, Правительству Камчатского края и депутатам Законодательного Собрания краевая столица получила так необходимую ей сегодня финансовую помощь на покупку техники для снегоочистки», - добавил Виталий Иваненко.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+