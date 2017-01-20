Юные экологи Камчатки присоединились к всероссийской акции

20.01.2017 12:33:41 (GMT+12)
В канун 100-летнего юбилея заповедной системы России во всех образовательных организациях страны проходит акция «Всероссийский заповедный урок». На Камчатке к мероприятию присоединились учащиеся средней школы №35 краевой столицы. Об этом рассказали в министерстве образования и науки Камчатского края.
«Акция успешно стартовала в начале января. На сегодняшний день её участниками стали учащиеся около 500 пилотных и опорных площадок «Российского движения школьников». По ходу «Заповедного урока» педагоги и сотрудники региональных заповедников общаются с ребятами о важности сохранности природы в первозданном виде», - рассказали в министерстве.
Участники акции узнали о заповедных территориях края и ознакомились с историей развития Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника.
Акция «Всероссийский заповедный урок» продлится до 28 февраля. Камчатское региональное отделение «Российского движения школьников» приглашает всех желающих присоединиться к акции. Стать её участниками могут педагоги, активисты, лидеры экологических отрядов в школах.
Подробную информацию можно найти на портале заповедныйурок.рф
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+