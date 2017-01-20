Юные экологи Камчатки присоединились к всероссийской акции

20.01.2017 12:33:41 (GMT+12)

В канун 100-летнего юбилея заповедной системы России во всех образовательных организациях страны проходит акция «Всероссийский заповедный урок». На Камчатке к мероприятию присоединились учащиеся средней школы №35 краевой столицы. Об этом рассказали в министерстве образования и науки Камчатского края.



«Акция успешно стартовала в начале января. На сегодняшний день её участниками стали учащиеся около 500 пилотных и опорных площадок «Российского движения школьников». По ходу «Заповедного урока» педагоги и сотрудники региональных заповедников общаются с ребятами о важности сохранности природы в первозданном виде», - рассказали в министерстве.



Участники акции узнали о заповедных территориях края и ознакомились с историей развития Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника.



Акция «Всероссийский заповедный урок» продлится до 28 февраля. Камчатское региональное отделение «Российского движения школьников» приглашает всех желающих присоединиться к акции. Стать её участниками могут педагоги, активисты, лидеры экологических отрядов в школах.



Подробную информацию можно найти на портале заповедныйурок.рф



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.