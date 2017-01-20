На Камчатке будет дан старт Зимним Неолимпийским играм

20.01.2017 12:33:40 (GMT+12)
В субботу, 21 января, на стадионе «Спартак» в Петропавловске-Камчатском будет дан старт Зимним Неолимпийским играм. Участвовать в них будут 8 команд – представители различных ведомств, учреждений и организаций полуострова. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Камчатского края.
«Для участия в Зимних Неолимпийских играх зарегистрировались 8 команд. Все они представляют различные ведомства и организации Камчатки – энергетики, банкиры, молодёжь и прочие. Они готовятся к активному и весёлому времяпрепровождению», - рассказали в министерстве.
В ходе Зимних Неолимпийских игр, команды участников посоревнуются в новогоднем и коньковом триатлоне, гонке снеговиков, семейном забеге на папах «Навстречу Берингии», экстремальном женском «забеге на лубутенах», «швабринге с селёдкой», забеге с начальником и других необычных состязаниях.
Победителей ждут призы, грамоты, медали и кубки. При неблагоприятных погодных условиях старт Зимних Неолимпийских игр будет перенесен на 22 января, начало в 12.00.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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