Срочно в номер: в ближайшие дни морозы на Камчатке усилятся

20.01.2017 12:27:30 (GMT+12)

В некоторых районах Камчатского края установилась морозная погода. В частности, в южной части Камчатского края в ближайшие дни, по данным Камчатского УГМС, ночью, при прояснениях, температура воздуха опустится до минус 35 градусов, в северной половине края - ночью при прояснениях до минус 40 градусов. Днем в южных районах температура воздуха будет составлять от минус 8 до минус 13 градусов (при облачности будет опускаться до минус 23 градусов), в северных районах днем до минус 17 (при облачности столбик термометра может опускаться до минус 25 градусов).



В связи с низкими температурами воздуха повышается вероятность роста техногенных пожаров. Это обусловлено тем, что жители частных жилых домов в такие дни более интенсивно начинают использовать отопительные приборы, причем зачастую самодельные или неисправные.



Кроме этого, существует вероятность увеличения случаев обморожения людей при длительном нахождении на открытом воздухе, возникновение затруднений при запуске автомобильных двигателей и повышения вероятности пожаров в гаражах и на стоянках в связи с использованием открытого огня для их прогрева. При аварийных ситуациях и отказах автомобильной техники в удалённых от населенных пунктов местах, автодорогах возможно переохлаждение водителей и пассажиров транспортных средств.



Учитывая климатические условия, силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и Камчатская подсистема РСЧС готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.



ГУ МЧС России по Камчатскому краю рекомендует населению соблюдать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, ограничить время

пребывания на улице, особенно детей.



Жителей края, особенно тех, кто живет в частном секторе, просим соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации обогревателей и печей:



- не допускайте перекаливания отопительных печей и перегрузку электросетей большим количеством электропотребителей;

- не используйте обогревательные приборы не промышленного, кустарного изготовления; не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками и т.д.;

- не применяйте открытый огонь при отогревании систем отопления, водоснабжения, а также автотранспортных средств;

- помните, что алкоголь – это не лучшее средство для согревания. Чаще всего люди гибнут именно в состоянии алкогольного опьянения.



Профилактика обморожений



На мороз выходите в многослойной одежде: два свитера под пальто или куртку, двойные рукавицы, хлопчатобумажные, а сверху шерстяные носки – воздух между слоями одежды удерживает тепло. Обувь должна быть сухой и свободной.

На морозе не рекомендуется носить металлические украшения, так как металл остывает значительно быстрее тела человека.

Ни в коем случае не смазывайте лицо кремом, особенно увлажняющим. Это сильно увеличивает риск обморожения. При слабых и средних морозах пользуйтесь жирной косметикой, при сильных морозах от косметики вообще лучше отказаться.

Не отправляйтесь на улицу на голодный желудок, так как возможно, организму потребуется много энергии для борьбы с холодом.

Не пейте спиртного – алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла и способствует переохлаждению, в то же время вызывая иллюзию «согревания организма».

Не курите на морозе – курение уменьшает циркуляцию крови в руках и ногах и таким образом делает конечности более уязвимыми.

Если чувствуете, что ноги или руки начинают замерзать, немедленно начинайте двигаться, позже делать это будет уже больно.



Первая помощь при обморожениях и переохлаждении



- как можно быстрее перенесите пострадавшего в теплое помещение;

- снимите с пострадавшего промерзшую или промокшую одежду и обувь;

- немедленно вызовите скорую помощь!



Чего делать нельзя при обморожении:



- растирать снегом обмороженные участки, так как кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки и поэтому возможно их повреждение, а возникающие микроссадины на коже способствуют внесению инфекции. Кроме того растирание снегом не только не согревает пораженные участки, но и усиливает их охлаждение;

- резко согревать пострадавшего (обкладывание горячими грелками, горячий душ, погружение в горячую ванну, интенсивное растирание), так как возникающий в тканях перепад температур препятствует восстановлению кровотока, что может привести к омертвению обмороженных участков кожи;

- смазывать жиром или мазями обмороженные участки - это усугубляет охлаждение и травмирует кожу;

- давать пострадавшему алкоголь и кофе. Эти напитки способствуют резкому расширению сосудов, что может привести к их разрыву, внутренним кровоизлияниям, нарушению работы сердца.



Помните в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «01» или «112».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центр ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.



