Камчатский гороскоп, 20 - 22 января

20.01.2017 10:18:15 (GMT+12)

Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:



В пятницу вероятно успешное раскрытие интеллектуального, эмоционального, чувственного и делового потенциала. День стимулирует фантазию, обостряет чутье, создает условия для доверия, сближения. Также день подходит для тайных инициатив, романтических, интимных свиданий и консультаций по деликатным вопросам. Ожидается успех в бизнесе, ориентированном на помощь и оказание услуг.



Суббота будет удачной в решении задач, связанных с кредитом, совместным бюджетом, отчислениями в пользу благотворительности. Во второй половине дня создастся благоприятный фон для любви и для преследования общих интересов. Атмосфера дня может пробудить романтические воспоминания, активизировать любовные, семейные и иные интриги, позволит балансировать между двумя направлениями.



В воскресенье в делах и решении частных вопросов могут пригодиться скрытые инициативы, обходные маневры. Стоит быть осторожнее, употребляя алкогольные напитки, лекарства, стимулирующие средства, наслаждаясь удовольствиями: то, что сегодня доставляет радость, на следующий день может вызвать дискомфорт или спровоцировать негативные последствия. Стоит быть осмотрительнее в подозрительных местах, среди малознакомых людей.



Опасное место для водителей и пешеходов — улица Морская.



Рейтинг дней: 4-.



Дни благоприятны для жителей районов Ленинская, Советская, Набережная, Рябиковская, КП — 4 км, 6 км — АЗС, Звездная — Горизонт-Север, ЖЮВ — СРВ, 11 (в краевом центре), 26 — 31 км (в Елизове), поселка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.

