Граждане продолжают верить телефонным аферистам

20.01.2017 10:02:01 (GMT+12)

В полицию обратился 28-летний мужчина. На сайте «Drom.ru» он нашел объявление о продаже «МitsubishiPajero» и связался с продавцом по телефону. В ходе разговора владелец транспортного средствапродиктовал свои паспортные гражданину, чтобы убедить его, что он не мошенник.Затем, в качестве гарантии того, что имеет дело с реальным покупателем,продавецпопросил перевести на его банковскую карту пять тысяч рублей в качестве предоплаты.Получив указанную сумму, он вновь перезвонил камчатцу и сказал, что необходимо перевести еще 50 тысяч рублей. Заподозрив, что попался на уловку мошенников, мужчинапрервал общение по телефону и отправился в полицию, чтобы написать заявление.



В настоящее время по данному факту дознавателем полиции Петропавловска-Камчатского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

