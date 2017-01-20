Имущество должников продадут с аукциона

20.01.2017 10:00:07 (GMT+12)

26 января пройдет аукцион по продаже заложенных арестованных нежилых помещений площадью180,4 кв.м. Они расположены на первом этаже дома на пр. 50 лет Октября, их начальная цена составляет 6 млн. 945,5 тыс. рублей. Шаг аукциона равен 69,5 тыс. рублей, задаток в таком же размере принимается до 23 января.



27 января состоятся торги, на которых можно будет приобрести заложенный арестованный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120 2006 года выпуска за 720 тыс. рублей. Шаг аукциона и задаток составят 36 тыс. рублей, внести сумму на счет Росимущества можно до 24 января.



30 января запланирован аукцион по арестованному объекту незавершенного строительства — автозаправки площадью в 175 кв. м., расположенной на 29 км трассы Морпорт — Аэропорт. Шаг аукциона установлен в 50 тыс. рублей, а задаток — 200 тыс. рублей. Последний необходимо внести до 24 января.



В этот же день купить можно будет арестованную квартиру площадью 29,3 кв.м. Она расположена на ул. Бийской, ее начальная цена составляет 1,06 млн. рублей. Шаг аукциона равен 50 тыс. рублей, а задаток в 100 тыс. рублей принимается до 24 января.



Еще один лот, выставленный в это день — КАМАЗ 6520-06 2013 г.в. со стартовой ценой 3,54 млн. рублей. Шаг аукциона установлен в 40 тыс. рублей, а задаток в 200 тыс. рублей необходимо внести до 24 января.



31 января к продаже будут предложены автомобили BMW X5 2005 г.в. стоимостью 1,2 млн. рублей и Toyota Camry 2014 г.в. с начальной ценой в 932 тыс. 450 рублей. Шаг аукциона и задаток составят 60 и 40 тыс. рублей соответственно. Внести денежные средства для участия в торгах нужно не позднее 26 января 2017 года.



Получить дополнительную информацию можно по телефону отдела реализации Территориального Управления Росимущества 42-42-49 в рабочие дни.



Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



