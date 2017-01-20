Детсадовское кумовство

20.01.2017 09:52:52 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы села Коряки (1962 года рождения) обвиняемой в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.1 ст.292 и ч.1 ст.285 УК РФ (мошенничество с использованием должностного положения в особо крупном размере, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями) и жительницы села Южные Коряки (1951 года рождения), обвиняемой по ч.5 ст.33 ч.3 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества).



По данным следствия, в период с января 2007 года по апрель 2015 года обвиняемая, являясь заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Елизовского района «Гномик», в целях незаконного обращения в свою пользу имущества учреждения издавала фиктивные приказы о приеме на работу в качестве работников учреждения своих родственников и иных лиц, заведомо осознавая, что указанные лица какие-либо трудовые функции в учреждении осуществлять не будут. После этого предоставляла в централизованную бухгалтерию Управления образования администрации Елизовского муниципального района табели учета использования рабочего времени для начисления и выплаты заработной платы.

В этот же период ею оформлено 2 фиктивных гражданско-правовых договора на выполнение работ для нужд учреждения, которые фактически не исполнялись, поскольку указанные в них в качестве исполнителей работ лица не были осведомлены о преступных действиях обвиняемой.



В результате незаконных действий женщины бухгалтерией начислено в виде заработной платы и в качестве оплаты по гражданско-правовым договорам не менее 2 миллионов 450 тысяч рублей. После чего обвиняемая получила указанные денежные средства и истратила на собственные нужды, в том числе для поездок в отпуск.

Кроме того, вследствие противоправных действий женщины фиктивно трудоустроенным работникам незаконно начислялся трудовой стаж и увеличивались пенсионные выплаты, а из бюджета Елизовского муниципального района уплачены денежные средства в качестве налогов, а также взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования в общей сумме не менее 1 миллиона 200 тысяч рублей.



Жительница села Южные Коряки, являясь подругой бывшей заведующей детским садом, будучи осведомлённой о её преступной деятельности, из дружеских побуждений в целях облегчения совершения преступления (хищения бюджетных средств) предоставила свою банковскую карту и её реквизиты, на которую переводились похищенные денежные средства.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ОМВД России по Елизовскому району, Елизовской городской прокуратурой и отделением в городе Елизово УФСБ России по Камчатскому краю.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.







Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



