Детсадовское кумовство

20.01.2017 09:52:52 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Елизово следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы села Коряки (1962 года рождения) обвиняемой в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.1 ст.292 и ч.1 ст.285 УК РФ (мошенничество с использованием должностного положения в особо крупном размере, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями) и жительницы села Южные Коряки (1951 года рождения), обвиняемой по ч.5 ст.33 ч.3 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества).
По данным следствия, в период с января 2007 года по апрель 2015 года обвиняемая, являясь заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Елизовского района «Гномик», в целях незаконного обращения в свою пользу имущества учреждения издавала фиктивные приказы о приеме на работу в качестве работников учреждения своих родственников и иных лиц, заведомо осознавая, что указанные лица какие-либо трудовые функции в учреждении осуществлять не будут. После этого предоставляла в централизованную бухгалтерию Управления образования администрации Елизовского муниципального района табели учета использования рабочего времени для начисления и выплаты заработной платы.
В этот же период ею оформлено 2 фиктивных гражданско-правовых договора на выполнение работ для нужд учреждения, которые фактически не исполнялись, поскольку указанные в них в качестве исполнителей работ лица не были осведомлены о преступных действиях обвиняемой.
В результате незаконных действий женщины бухгалтерией начислено в виде заработной платы и в качестве оплаты по гражданско-правовым договорам не менее 2 миллионов 450 тысяч рублей. После чего обвиняемая получила указанные денежные средства и истратила на собственные нужды, в том числе для поездок в отпуск.
Кроме того, вследствие противоправных действий женщины фиктивно трудоустроенным работникам незаконно начислялся трудовой стаж и увеличивались пенсионные выплаты, а из бюджета Елизовского муниципального района уплачены денежные средства в качестве налогов, а также взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования в общей сумме не менее 1 миллиона 200 тысяч рублей.
Жительница села Южные Коряки, являясь подругой бывшей заведующей детским садом, будучи осведомлённой о её преступной деятельности, из дружеских побуждений в целях облегчения совершения преступления (хищения бюджетных средств) предоставила свою банковскую карту и её реквизиты, на которую переводились похищенные денежные средства.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ОМВД России по Елизовскому району, Елизовской городской прокуратурой и отделением в городе Елизово УФСБ России по Камчатскому краю.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+