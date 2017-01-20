В борьбе с преступностью

20.01.2017 06:30:35 (GMT+12)
15 января 2017 года исполнилось шесть лет с того момента, как Следственный комитет Российской Федерации стал действовать как независимая и самостоятельная структура следственных органов.
За 6 лет работы следственным отделом по городу Елизово СУ СКР по Камчатскому краю рассмотрено более 2 300 сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения которых возбуждено около 444 уголовных дел, расследовано более 500 преступлений, из которых 190 - о тяжких и особо тяжких преступлениях, 10 преступлений – из числа прошлых лет.
За эти годы следователями отдела совершено около 500 выездов на места происшествия, задержано и заключено под стражу более 80 лиц, совершивших преступления, окончено производством с направлением в суд 390 уголовных дел, среди которых уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности (а именно: убийства и покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего); о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности; о коррупционных преступлениях; о преступлениях, совершённых несовершеннолетними лицами и в отношении них; о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (это уголовные дела о незаконном проникновении в жилище, о невыплате заработной платы и т.д.); о преступлениях против собственности; о преступлениях против порядка управления и против правосудия.
Работа следователя крайне сложна и ответственна, поэтому предъявляет определённые требования к гражданам, желающим работать в качестве следователя.
Так, служба в Следственном комитете Российской Федерации является федеральной государственной службой. На службу в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации принимаются граждане России, имеющие высшее юридическое образование, обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами и способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.
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