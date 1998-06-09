Следственному комитету — 6 лет

20.01.2017 06:27:37 (GMT+12)

Следственный комитет Российской Федерации образован сравнительно недавно - 6 лет назад, но показатели работы структуры, безусловно, подтверждают необходимость ее существования, как отдельного следственного органа.



За 6 лет работы на Камчатке, следственным отделом рассмотрено более 5 500 сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения которых возбуждено около 1200 уголовных дел, расследовано более 1270 преступлений, половина из которых – о тяжких и особо тяжких преступлениях, 38 преступлений – из числа прошлых лет, около 200 преступлений совершенных несовершеннолетними, более 220 преступлений совершенных в отношении несовершеннолетних.



Не так давно собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 32-летнего жителя города. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, изнасилование). Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2015 гг. злоумышленник, пользуясь тем, что малолетняя падчерица проживает в одной с ним квартире, а также ее беспомощным, в силу возраста, состоянием, неоднократно совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Девочка, стесняясь и боясь огласки, никому о происшедшем не рассказывала, из-за чего мужчине, на протяжении длительного времени, удавалось безнаказанно продолжать свои преступные действия. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.



По подозрению в совершении преступлений следователями следственного отдела задержано более 300 лиц; принятыми мерами удалось обеспечить возмещение ущерба, причиненного преступлениями на сумму более 560 000 000 рублей.



Так в 2016 году следственным отделом по не реабилитирующим основаниям прекращено уголовное дело в отношении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Судокорпусное производство - Конструкция» (далее – «СП-Конструкция»), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере). По версии следствия, в период с 09.06.1998 на основании протокола № 1 собрания учредителей ООО «СП-Конструкция» от 09.06.1998, мужчина, назначенный на должность директора с возложенными на него обязанностями по ведению бухгалтерского учета и отчетности ООО «СП-Конструкция», в период с 01.01.2012 по 31.12.2014, находясь на рабочем месте по фактическому адресу нахождения ООО «СП-Конструкция», достоверно зная, что ООО «СП-Конструкция», в соответствии со ст. 19, ч. 1 ст. 143 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) является плательщиком налога на добавленную стоимость, действуя умышленно, в нарушение ч. 1 ст. 174 НК РФ в целях оставления прибыли ООО «СП-Конструкция» в своем распоряжении как директора общества, занизил налоговую базу для исчисления указанных налогов, путем представления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения и заверенных его подписью, в ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому. Тем самым, генеральный директор ООО «СП-Конструкция», в период с 01.01.2012 по 31.12.2014, нарушив требования ст. 19, ч. 1 ст. 174 НК РФ уклонился от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость в общей сумме 22 104 493 рублей, что составляет 26,39 % по отношению к сумме всех налогов и сборов, подлежащих уплате ООО «СП-Конструкция» за период 2012 - 2014 год, что в соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ является крупным размером. Принимая во внимание, что задолженность ООО «СП-Конструкция» по уплате налога, сбора, пени и штрафа была погашена в полном объеме, и с учетом поступившего от подозреваемого, в ходе следствия, ходатайства о прекращении в отношении него уголовного преследования, уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ, то есть в связи с возмещением причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в полном объеме.



Таким образом, за 6 лет существования следственного отдела можно отметить много сложных, резонансных уголовных дел, которые находились в производстве следователей следственного отдела, доведенных ими до суда, где впоследствии вынесены обвинительные приговоры.