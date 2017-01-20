В УМВД России по Камчатскому краю подвели итоги оперативно-служебной деятельности в 2016 году

20.01.2017 06:09:47 (GMT+12)

19 января состоялось расширенное заседание коллегии УМВД России по Камчатскому краю, в котором приняли участие председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко, первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова, председатель общественного совета при УМВД России по Камчатскому краю Андрей Винсковский, руководители правоохранительных структур региона, подразделений краевого управления и территориальных органов.



С основным докладом об итогах оперативно-служебной деятельности за прошедший год и задачах по обеспечению правопорядка в 2016 году выступил начальник УМВД России по Камчатскому краю генерал-майор полиции Александр Сидоренко.



Говоря о криминогенной обстановке Александр Иванович отметил, что она остается стабильной и контролируемой. Обеспечена общественная безопасность и охрана правопорядка при проведении крупномасштабных общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий. В результате должного взаимодействия органов внутренних дел с органами государственной и исполнительной власти не допущено чрезвычайных происшествий во время выборов.



Проводится дальнейшее совершенствование предоставления государственных услуг населению. При проведении работы по организационно-штатному построению подразделений по контролю за оборотом наркотиков и вопросам миграции не допущено сбоев при оказании госуслуг.



Оценивая результаты оперативно-служебной деятельности за 2016 год, глава органов внутренних дел региона отметил, что более чем на 22% увеличилось число поступивших от граждан заявлений, составив более 111 тысяч. Также сохранилась тенденция роста количества зарегистрированных преступных посягательств по сравнению с 2015 годом: в 2016 году это число составило 5 858 преступлений, что на 2,3% больше. При этом уровень преступности на Камчатке остается ниже показателя по Дальневосточному Федеральному округу.



Александр Сидоренко отметил, что по некоторым категориям преступлений имеется стабильная тенденция к сокращению. Массив тяжких и особо тяжких преступлений сократился на 6%.



Говоря о сегменте преступлений против собственности, генерал-майор полиции отметил рост «дистанционных» мошенничеств, совершенных по телефону и через сеть Интернет. Продолжается работа по раскрытию данных специфических преступлений. Созданы специализированные группы, организован электронный документооборот с финансово-кредитными учреждениями, действует автоматизированная информационно-поисковая система «Мошенник», организуются командировки сотрудников уголовного розыска в регионы.



Большая работа проведена по пресечению деятельности преступных групп и сообществ. В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий в отношении лидеров криминальной среды Камчатского края, которые были задержаны сотрудниками уголовного розыска в октябре 2016 года по подозрению в совершении грабежей и вымогательства. Возбуждены и расследуются уголовные дела.



В 2016 году выявлено более 570 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Более того, сотрудниками полиции были задокументированы факты организации преступного сообщества: пресечен канал поставки наркотического вещества на территорию Камчатки и Дальнего Востока из Китая, в суд направлено 9 уголовных дел по преступлениям особо тяжких составов в отношении 8 основных фигурантов. В феврале 2016 года в Москве был задержан организатор преступного сообщества, а также еще один активный его участник, находившийся в международном розыске и скрывавшийся на территории Королевства Таиланд.



Особое внимание уделяется предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, защите детей, их прав и законных интересов. В целях профилактики организовано и проведено более 1200 мероприятий, в том числе давно ставшие традиционными «Полиция в каждый дом», «Полиция и дети», «Лидер», «Шанс», «Фильтр Алкоголь Табак» и другие. Проведен комплекс мер по обеспечению безопасности нахождения детей в летних оздоровительных лагерях. По итогам 2016 года на Камчатке отмечается общее снижение преступлений, совершенных подростками, а также на 16% снизилось число несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.



Большая работа проделана в сфере миграции. Так, за нарушение миграционного законодательства составлено более пяти тысяч протоколов об административных правонарушениях. По материалам Управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю судами вынесено 264 решения об административном выдворении. Всего на учет в 2016 году поставлено 37 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.



В своем докладе начальник УМВД России по Камчатскому краю генерал-майор полиции Александр Сидоренко также поставил задачи на текущий год по основным направлениям деятельности.



По сложившейся традиции в рамках работы расширенной коллегии отличившиеся сотрудники органов внутренних дел были отмечены ведомственными наградами.



В 2016 году УМВД России по Камчатскому краю организована Спартакиада УМВД России по Камчатскому краю по служебным прикладным видам спорта, в рамках которой проведено 12 соревнований среди подразделений и территориальных органов. В мероприятиях приняли участие около 700 сотрудников полиции. По итогам Спартакиады-2016 команда УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому заняла третье место, ОМВД России по Елизовскому району – второе, а УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю первое. Начальнику управления, подполковнику полиции Ростаславу Асову был вручен Кубок и диплом победителя.



По итогам работы за 2016 год переходящим Кубком «Лучший территориальный орган МВД России Камчатского края» награжден Усть-Камчатский межмуниципальный отдел МВД России.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.