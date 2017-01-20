Доброе утро, Камчатка!

20.01.2017 05:48:45 (GMT+12)

Сегодня пятница, 20 января 2017 года. По старому стилю — 7 января.



Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.



Иак., 52 зач., II, 1–13. Мк., 58 зач., XIII, 1–8. Предтечи: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 3 зач., I, 29–34.



С этого дня по 14 января – попразднство Богоявления. В седмичные дни: служба только по Минее; на литургии по входе: «Приидите, поклони́мся… Спаси ны, Сыне Божий, во Иордане крести́выйся…»; в конце вечерни, утрени и литургии отпуст: «Иже во Иордане…».



По мусульманскому календарю — 22 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 22 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День Республики Крым.



День супруга в Исландии.



Торраблоут. (Исландия).



20 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1831 Провозглашение вечного нейтралитета Бельгии.



1921 Образование Республики Дагестан.



1925 СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор.



После Октябрьской революции Япония активно участвовала в интервенции на Дальнем Востоке России. Попытки советского правительства нормализовать советско-японские отношения оставались безуспешными. Япония была настроена враждебно. Даже разгром Антанты в европейской части России в 1918—1920 годах и укрепление международных позиций Советской России не изменили ситуацию: Япония продолжала уклоняться от признания СССР.



Тогда советские власти 13 февраля 1924 года направили японскому консулу во Владивостоке уведомление о том, что положение консула Японии с этого момента перестает признаваться советской стороной официальным, а сам он будет рассматриваться как частное лицо.



Это для японской стороны оказалось неожиданным. Тем более, что в том же 1924 году СССР установил дипломатические отношения с Великобританией, Францией и Китаем.



В связи с этим очередное предложение Москвы о нормализации межгосударственных отношений было принято Японией. 14 мая 1924 года в Пекине начались официальные советско-японские переговоры. Они завершились 20 января 1925 года подписанием договора, включавшего советско-японскую конвенцию об основных принципах взаимоотношений, ряд деклараций, протоколов и нот, регулирующих взаимодействие сторон.



Все прежние договоры Японии с царской Россией предполагалось пересмотреть. Согласно конвенции, Япония обязалась к 15 мая 1925 года вывести свои войска с территории Северного Сахалина, который после этого переходил под суверенитет СССР.



Договор содержал ряд значительных уступок СССР в пользу Японии, на которые советская сторона пошла ради установления дипломатических отношений. Это было необходимо для стабилизации ситуации на российском Дальнем Востоке, так как признание Японией Советской России вело к прекращению или, по крайней мере, усложнению поддержки японской стороной антисоветских белогвардейских сил на Дальнем Востоке за пределами СССР.



1944 День освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.



1946 Шарль де Голль ушел в отставку с поста главы правительства Франции.



1958 Первые радары контроля за скоростью автомобилей установлены в Лондоне.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1902 Назым Хикмет, турецкий поэт, драматург и прозаик.



1920 Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий «Оскар».



1937 Минтимер Шаймиев, советский и российский политик, 1-й президент Татарстана (1991-2010).



1952 Владимир Хотиненко, советский и российский актер, режиссер, сценарист и педагог, народный артист России.



1952 Ирина Аллегрова, советская и российская эстрадная певица, актриса, Народная артистка России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!