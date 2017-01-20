Камчатский метеокомментарий, 20 января

20.01.2017 05:45:53 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было -19°C, переменная облачность, без осадков, ветер

северный,северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 746 мм рт.ст., относительная влажность: 95%.



Предварительный прогноз:



Утро: -18°С, переменная облачность, без осадков, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление: 746 мм рт. ст., относительная влажность 94%.



День: -12°С, облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 1 м/с., атмосферное давление 746 мм рт. ст., относительная влажность 94%.



Вечер: -10°, облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 1 м/с, атмосферное давление: 746 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 8’26’’ (+3”).



Луна: 44%, стареющая.



Народ приметил: "Коли в этот день на воду пойдут да будет туман, то и хлеба будет много", "Если в этот день ясная и холодная погода — к засушливому лету, если пасмурная и снежная — к обильному урожаю".



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 20 января, 4.15 (кмч).